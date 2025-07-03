ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Вечером того же дня «Ливерпуль» официально объявил, что 20-й номер, под которым португалец играл за команду, будет навсегда выведен из обращения в память о игроке.

«Номер 20 будет справедливо увековечен за его вклад в победу «Ливерпуля» в чемпионате 2024/25 – 20-е чемпионство для клуба – благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», который закрепил победу в апрельском дерби Мерсисайда и стал последним голом в его жизни», – говорится в заявлении клуба.

Символично, что Диогу Жота присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году, играл под 20-м номером и в последние месяцы жизни помог клубу завоевать 20-е чемпионство в истории.

Всего Диогу успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.