Нико УИЛЬЯМС: «Самое главное – слушать свое сердце. Это – мой дом»

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс объяснил, почему решил подписать новый долгосрочный контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от перехода к расположению каталонской «Барселоны».

«Когда речь идет о важных решениях, для меня самое главное – слушать свое сердце. Я там, где хочу быть, среди своих людей. Это – мой дом», сказал вингер «Атлетика».

В прошлом сезоне 22-летний испанец забил 11 голов и отдал 7 передач в 45 матчах. Трансферная стоимость Нико по данным Transfermarkt составляет около 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с тремя футболистами, которые уйдут летом