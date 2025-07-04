Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико УИЛЬЯМС: «Самое главное – слушать свое сердце. Это – мой дом»
Испания
04 июля 2025, 14:22 |
246
1

Нико УИЛЬЯМС: «Самое главное – слушать свое сердце. Это – мой дом»

Испанец объяснил, почему подписал новый контракт с «Атлетиком» из Бильбао

04 июля 2025, 14:22 |
246
1
Нико УИЛЬЯМС: «Самое главное – слушать свое сердце. Это – мой дом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс объяснил, почему решил подписать новый долгосрочный контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от перехода к расположению каталонской «Барселоны».

«Когда речь идет о важных решениях, для меня самое главное – слушать свое сердце. Я там, где хочу быть, среди своих людей. Это – мой дом», сказал вингер «Атлетика».

В прошлом сезоне 22-летний испанец забил 11 голов и отдал 7 передач в 45 матчах. Трансферная стоимость Нико по данным Transfermarkt составляет около 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с тремя футболистами, которые уйдут летом

По теме:
Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса
ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года
Конкурент для Арсенала. Атлетико попробует купить топового вингера Серии А
Нико Уильямс продление контракта Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Атлетик Бильбао
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемные звезды. Три легионера, которые не хотят больше играть в Украине
Футбол | 04 июля 2025, 11:33 5
Проблемные звезды. Три легионера, которые не хотят больше играть в Украине
Проблемные звезды. Три легионера, которые не хотят больше играть в Украине

Война – это причина, которую иностранные футболисты используют как повод, чтобы уйти…

Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Футбол | 04 июля 2025, 13:44 0
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира

Поединок состоится 5 июля в 04:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03.07.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Футбол | 03.07.2025, 22:25
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04.07.2025, 08:18
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
фанів вибісив своїм переходом жорстко
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 11
Бокс
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 13
Футбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 16
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем