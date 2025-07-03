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03 июля 2025, 23:38 |
1607
1

ФОТО. Футболист сборной Англии развелся с женой из-за порнозвезды

Необычный выбор Кирана Триппьера

03 июля 2025, 23:38 |
1607
1
ФОТО. Футболист сборной Англии развелся с женой из-за порнозвезды
Instagram. Киран Триппьер и Сиена Дэй

Модель OnlyFans Сиена Дэй провела ночь с защитником «Ньюкасла» и сборной Англии Кираном Триппьером перед тем, как он объявил о разводе с женой.

Пару видели в клубе Wafi Lounge в Ньюкасле 11 мая, а затем — в другом заведении.

Видео с их совместного вечера было отправлено супруге футболиста Шарлотте.

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Сиена публикует откровенный контент на OnlyFans и Pornhub, занимается стриптизом и танцами на пилоне.

Позже Триппьер заявил, что они с женой расстались более года назад.

Шарлотта сообщила, что готова двигаться дальше.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Richard Lewis
Тріппʼєр та тріпєр не дарма римуються 
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