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  4. ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой
Англия
04 июля 2025, 15:02 |
1919
0

ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой

Джордан Хендерсон прилетел в Англию, чтобы почтить память о португальце

04 июля 2025, 15:02 |
1919
0
ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Причиной смерти стала автокатастрофа, которая в свою очередь произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

В этот же день болельщики «Ливерпуля» начали собираться возле стадиона «Энфилд», чтобы почтить память португальца. На следующий день к ним присоединился бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Англичанин не смог сдержать слез во время прощания с бывшим партнером по команде.

Диогу Жота и Джордан Хендерсон вместе защищали цвета «Ливерпуля» в 2020-2023 годах.

ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой

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Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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