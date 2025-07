В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Причиной смерти стала автокатастрофа, которая в свою очередь произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

В этот же день болельщики «Ливерпуля» начали собираться возле стадиона «Энфилд», чтобы почтить память португальца. На следующий день к ним присоединился бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Англичанин не смог сдержать слез во время прощания с бывшим партнером по команде.

Диогу Жота и Джордан Хендерсон вместе защищали цвета «Ливерпуля» в 2020-2023 годах.

ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой

Jordan Henderson visited Anfield today to pay his respects to friend and former teammate, Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/YN1V0YMNEu