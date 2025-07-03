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Испания
03 июля 2025, 23:02 |
1170
0

Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале

Флорентино доверяет Андрею Лунину

03 июля 2025, 23:02 |
1170
0
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выбрал преемника для Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, президент считает, что потенциальная смена поколений на вратарской позиции это вопрос времени, ведь Тибо Куртуа уже 33 года. Президент клуба считает, что к роли основного вратаря полностью готов Андрей Лунин. Перес считает Лунина неотъемлемой частью будущего «Реала».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Diario Gol
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