Первое поражение на сборах. Черноморец в спарринге проиграл Ингульцу
Команды готовятся к старту сезона в Первой лиге
«Черноморец» и «Ингулец» сезон 2025/26 проведут в Первой лиге. Обе команды выступали в УПЛ, но по итогам чемпионата понизились в классе.
«Ингулец» вышел вперед на 9-й минуте поединка. Во втором тайме в ворота «Черноморца влетели еще два мяча. Причем забил «Ингулец» с интервалом в одну минуту.
И только при счете 0:3 «Черноморец» смого ответит. Однако ограничился только одним забитым мячом.
Поражение от «Ингульца» стало для «Черноморца» первым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Александра Кучера провела два контрольных поединка с командами из Второй лиги. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0) и одесский клуб «Реал Фарма» (4:0)
«Ингулец» же одержал первую победу. Ранее команда встречалась с «Александрией» и проиграла со счетом 1:5.
Товарищеский матч. 4 июля.
«Черноморец» – «Ингулец» – 1:3
Голы: Попов, 75 (с пенальти) – Пятов, 9, Катрич, 61, Сад, 62.
Видеозапись матча
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