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Товарищеские матчи
Черноморец
04.07.2025 11:00 1 : 3
Ингулец
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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 14:36 |
915
1

Первое поражение на сборах. Черноморец в спарринге проиграл Ингульцу

Команды готовятся к старту сезона в Первой лиге

04 июля 2025, 14:36 |
915
1
Первое поражение на сборах. Черноморец в спарринге проиграл Ингульцу
ФК Черноморец

«Черноморец» и «Ингулец» сезон 2025/26 проведут в Первой лиге. Обе команды выступали в УПЛ, но по итогам чемпионата понизились в классе.

«Ингулец» вышел вперед на 9-й минуте поединка. Во втором тайме в ворота «Черноморца влетели еще два мяча. Причем забил «Ингулец» с интервалом в одну минуту.

И только при счете 0:3 «Черноморец» смого ответит. Однако ограничился только одним забитым мячом.

Поражение от «Ингульца» стало для «Черноморца» первым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Александра Кучера провела два контрольных поединка с командами из Второй лиги. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0) и одесский клуб «Реал Фарма» (4:0)

«Ингулец» же одержал первую победу. Ранее команда встречалась с «Александрией» и проиграла со счетом 1:5.

Товарищеский матч. 4 июля.

«Черноморец» – «Ингулец» – 1:3

Голы: Попов, 75 (с пенальти) – Пятов, 9, Катрич, 61, Сад, 62.

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Александр Белогубко
Кучер убери не нужный хлам  с этим составом не чего не получится  -быстрее попадёте во 2 лигу чем в УПЛ--зачем отдали ЯНАКОВА--КИСЕЛЯ---пригласите Тотавицкого других опытных игроков 
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