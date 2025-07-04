04.07.2025 11:00 - : -
Украина. Первая лига04 июля 2025, 04:59 | Обновлено 04 июля 2025, 05:16
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Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
04 июля 2025, 04:59 | Обновлено 04 июля 2025, 05:16
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
4 июля в 11:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.
Обе команды напрямую вылетели из УПЛ и будут играть в Первой лиге.
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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