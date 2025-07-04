Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

4 июля в 11:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.

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Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.

Обе команды напрямую вылетели из УПЛ и будут играть в Первой лиге.

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция