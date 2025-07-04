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Черноморец
04.07.2025 11:00 - : -
Ингулец
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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 04:59 | Обновлено 04 июля 2025, 05:16
9
0

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

04 июля 2025, 04:59 | Обновлено 04 июля 2025, 05:16
9
0
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

4 июля в 11:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.

Обе команды напрямую вылетели из УПЛ и будут играть в Первой лиге.

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ингулец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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