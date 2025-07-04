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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 10:26 |
202
0

Подготовка к сезону. Черноморец и Ингулец проведут спарринг

Команды готовятся к старту чемпионата в Первой лиге

04 июля 2025, 10:26 |
202
0
Подготовка к сезону. Черноморец и Ингулец проведут спарринг
ФК Черноморец

«Черноморец» и «Ингулец» новый сезон проведут в Первой лиге. Обе команды выступали в УПЛ, но по итогам чемпионата понизились в классе.

Для «Черноморца» спарринг с «Ингульцом» станет третьим поединком в летнее межсезонье. Ранее команда Александра Кучера провела два контрольных поединка с командами из Второй лиги. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0) и одесский клуб «Реал Фарма» (4:0)

«Ингулец» пока провел только один контрольный матч. Команда встречалась с «Александрией» и проиграла со счетом 1:5.

Матч «Черноморец» – «Ингулец» начнется в 11:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Черноморца».

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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