Подготовка к сезону. Черноморец и Ингулец проведут спарринг
Команды готовятся к старту чемпионата в Первой лиге
«Черноморец» и «Ингулец» новый сезон проведут в Первой лиге. Обе команды выступали в УПЛ, но по итогам чемпионата понизились в классе.
Для «Черноморца» спарринг с «Ингульцом» станет третьим поединком в летнее межсезонье. Ранее команда Александра Кучера провела два контрольных поединка с командами из Второй лиги. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0) и одесский клуб «Реал Фарма» (4:0)
«Ингулец» пока провел только один контрольный матч. Команда встречалась с «Александрией» и проиграла со счетом 1:5.
Матч «Черноморец» – «Ингулец» начнется в 11:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Черноморца».
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