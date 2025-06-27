Черноморец в спарринге разгромил команду Второй лиги

«Черноморец» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. Первую часть учебно-тренировочных сборов завершил спарринг с одесским клубом «Реал Фарма».

Поединок с «Реал Фарма» стал вторым спаррингом для «Черноморца» во время летних сборов. 25 июня команда Александра Кучера со счетом 3:0 обыграла винницкую «Ниву».

По схожему сценарию прошел и матч с «Реал Фарма». «Черноморец» открыл счет в первом тайме. А после перерыва снял все вопросы о победителе. В итоге – уверенная победа со счетом 4:0.

Контрольный матч, 27 июня

«Черноморец» Одесса – «Реал Фарма» Одесса – 4:0

Голы: Скиба, 36, Хобленко, 65, Романюк, 71, Степовой, 81

«Черноморец» 1 тайм: 71 Вечный (капитан), 39 Скиба, 34 Лопыренок, 99 Сухар, 27 Лущик, 90 Шевцов, 32 Мотичак, 23 М. Когут, 8 Татарков, 7 Янаков, 11 Попов

«Черноморец» 2 тайм: 12 Пирожок, 16 Кратов, 70 Жаржу Мозес, 13 Осман, 55 Романюк, 88 И. Когут, 22 Степовой, 23 Кириченко, 28 Габелок, 33 Пшеничнюк, 9 Хобленко (капитан).

Видеозапись матча