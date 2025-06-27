Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец в спарринге разгромил команду Второй лиги
Товарищеские матчи
Черноморец
27.06.2025 10:00 – FT 4 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 июня 2025, 14:01 |
393
1

Черноморец в спарринге разгромил команду Второй лиги

Команда Александра Кучера выиграла второй спарринг в межсезонье

27 июня 2025, 14:01 |
393
1
Черноморец в спарринге разгромил команду Второй лиги
ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. Первую часть учебно-тренировочных сборов завершил спарринг с одесским клубом «Реал Фарма».

Поединок с «Реал Фарма» стал вторым спаррингом для «Черноморца» во время летних сборов. 25 июня команда Александра Кучера со счетом 3:0 обыграла винницкую «Ниву».

По схожему сценарию прошел и матч с «Реал Фарма». «Черноморец» открыл счет в первом тайме. А после перерыва снял все вопросы о победителе. В итоге – уверенная победа со счетом 4:0.

Контрольный матч, 27 июня

«Черноморец» Одесса – «Реал Фарма» Одесса – 4:0

Голы: Скиба, 36, Хобленко, 65, Романюк, 71, Степовой, 81

«Черноморец» 1 тайм: 71 Вечный (капитан), 39 Скиба, 34 Лопыренок, 99 Сухар, 27 Лущик, 90 Шевцов, 32 Мотичак, 23 М. Когут, 8 Татарков, 7 Янаков, 11 Попов

«Черноморец» 2 тайм: 12 Пирожок, 16 Кратов, 70 Жаржу Мозес, 13 Осман, 55 Романюк, 88 И. Когут, 22 Степовой, 23 Кириченко, 28 Габелок, 33 Пшеничнюк, 9 Хобленко (капитан).

Видеозапись матча

По теме:
Николь КОЗЛОВА: «В том матче за сборную стояла, пела гимн и плакала»
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Польши
Кучер рассказал о втором спарринге Черноморца в межсезонье
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Алексей Хобленко Евгений Скиба Реал Фарма Одесса
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Футбол | 26 июня 2025, 22:59 1
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19

Рауль Хименес отправил мяч в свои ворота в 63-й минуте финала

С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 27 июня 2025, 07:00 3
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом

ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Футбол | 27.06.2025, 08:20
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27.06.2025, 12:25
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера
Футбол | 27.06.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ded
Очень неплохо! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 5
Футбол
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 86
Бокс
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем