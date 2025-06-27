Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер рассказал о втором спарринге Черноморца в межсезонье
Украина. Первая лига
27 июня 2025, 13:56 |
249
0

Кучер рассказал о втором спарринге Черноморца в межсезонье

Одесситы победили давнего соперника

27 июня 2025, 13:56 |
249
0
Кучер рассказал о втором спарринге Черноморца в межсезонье
ФК Черноморец. Александр Кучер

Сегодня одесский «Черноморец» сыграл очередной, второй по счету, контрольный матч текущего межсезонья.

В роли спарринг-партнера «моряков» выступил традиционный соперник – местный «Реал Фарма», представляющий Одессу во второй лиге.

В этом поединке тренерский штаб «Черноморца» испытывал в деле большую группу новичков, среди которых было немало потенциальных. В нем старший по рангу коллектив одержал победу с крупным счетом.

О том, как забивались мячи в этом спарринге, корреспонденту Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.

«Мы выиграли 4:0. Первый мяч забил Скиба с передачи Татаркова. Второй – на счету Хобленко, который поразил ворота с передачи Когута. А третий мяч забил Романюк, которому ассистировал Хобленко. Автором четвертого гола стал молодой игрок, который находится у нас на просмотре».

Этим матчем «Черноморец» завершил первую часть летней подготовки к сезону-2025/26. Команда получит несколько выходных, после чего продолжит работу на клубной базе в Совиньоне.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» назвал даты контрольных матчей.

По теме:
Николь КОЗЛОВА: «В том матче за сборную стояла, пела гимн и плакала»
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Польши
Черноморец в спарринге разгромил команду Второй лиги
Черноморец Одесса Александр Кучер товарищеские матчи Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Реал Фарма Одесса Вторая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины
Футбол | 27 июня 2025, 13:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины

Артем Шабанов покинул «Александрию»

Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Футбол | 26 июня 2025, 14:28 7
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги

Легендарный нападающий может перейти в «Аль-Хиляль»

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27.06.2025, 12:25
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Футбол | 27.06.2025, 08:20
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Футбол | 27.06.2025, 07:40
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 86
Бокс
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 22
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 9
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем