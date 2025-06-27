Кучер рассказал о втором спарринге Черноморца в межсезонье
Одесситы победили давнего соперника
Сегодня одесский «Черноморец» сыграл очередной, второй по счету, контрольный матч текущего межсезонья.
В роли спарринг-партнера «моряков» выступил традиционный соперник – местный «Реал Фарма», представляющий Одессу во второй лиге.
В этом поединке тренерский штаб «Черноморца» испытывал в деле большую группу новичков, среди которых было немало потенциальных. В нем старший по рангу коллектив одержал победу с крупным счетом.
О том, как забивались мячи в этом спарринге, корреспонденту Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.
«Мы выиграли 4:0. Первый мяч забил Скиба с передачи Татаркова. Второй – на счету Хобленко, который поразил ворота с передачи Когута. А третий мяч забил Романюк, которому ассистировал Хобленко. Автором четвертого гола стал молодой игрок, который находится у нас на просмотре».
Этим матчем «Черноморец» завершил первую часть летней подготовки к сезону-2025/26. Команда получит несколько выходных, после чего продолжит работу на клубной базе в Совиньоне.
Ранее мы сообщали, что «Черноморец» назвал даты контрольных матчей.
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