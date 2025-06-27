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Товарищеские матчи
Черноморец
27.06.2025 10:00 – FT 4 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 13:05 | Обновлено 27 июня 2025, 14:25
85
1

Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июня в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

27 июня 2025, 13:05 | Обновлено 27 июня 2025, 14:25
85
1
Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

25 июня в 10:00 встречаются Черноморец Одесса и Реал Фарма Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.

Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Реал Фарма выступает во Второй лиге.

Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Александр Белогубко
выигрывать у слабых команд это не показатель --посмотрим игры с командами УПЛ --ЧО надо работать  думать головой много брака 
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Теннис
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