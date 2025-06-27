27.06.2025 10:00 – FT 4 : 0
Украина. Премьер лига27 июня 2025, 13:05 | Обновлено 27 июня 2025, 14:25
85
1
Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июня в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
27 июня 2025, 13:05 | Обновлено 27 июня 2025, 14:25
85
1
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
25 июня в 10:00 встречаются Черноморец Одесса и Реал Фарма Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.
Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Реал Фарма выступает во Второй лиге.
Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 26 июня 2025, 20:00 25
Сине-желтые не оставили шансов сопернику
Бокс | 27 июня 2025, 00:20 0
Турки хочет организовать еще один большой бой
Футбол | 27.06.2025, 14:10
Футбол | 27.06.2025, 07:00
Футбол | 27.06.2025, 11:16
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
выигрывать у слабых команд это не показатель --посмотрим игры с командами УПЛ --ЧО надо работать думать головой много брака
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 20:55 4
26.06.2025, 12:36 22
26.06.2025, 08:50 3
26.06.2025, 14:28 7
25.06.2025, 23:53
25.06.2025, 22:36 2
25.06.2025, 14:01
25.06.2025, 15:15 70