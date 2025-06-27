Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

25 июня в 10:00 встречаются Черноморец Одесса и Реал Фарма Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч на базе одесского Черноморца.

Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Реал Фарма выступает во Второй лиге.

Черноморец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция