Насыщенная программа. Черноморец назвал даты контрольных матчей
Соперниками команды Александра Кучера будут украинские команды
Одесский «Черноморец» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Задерживаться там клуб не хочет и планирует вернуться в УПЛ.
К старту нового сезона «Черноморец» готовиться на клубной базе. Помимо тренировок, тренерский штаб запланировал ряд контрольных матчей.
Один из них уже состоялся. «Черноморец» со счетом 3:0 обыграл винницкую «Ниву».
Следующий поединок состоится 27 июня. Соперником «Черноморца» станет одесский клуб ««Реал Фарма».
Также «Черноморец» проведет контрольные матчи с клубами «Ингулец», «Пробой», «Нива» Тернополь, «Рух», «Оболонь» и ЛНЗ. Не исключено, что «моряки» проведут еще несколько спаррингов.
Контрольные матчи «Черноморца»:
- 27 июня - «Реал Фарма» Одесса
- 4 июля - «Ингулец» Петрове
- 7 июля – «Пробой» Городенка
- 8 июля – «Нива» Тернополь
- 9 июля – «Рух» Львов
- 16 июля - «Оболонь» Киев
- 20 июля - соперник уточняется
- 27 июля - ЛНЗ Черкассы
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