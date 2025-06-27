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Украина. Первая лига
27 июня 2025, 10:32 |
265
0

Насыщенная программа. Черноморец назвал даты контрольных матчей

Соперниками команды Александра Кучера будут украинские команды

27 июня 2025, 10:32 |
265
0
Насыщенная программа. Черноморец назвал даты контрольных матчей
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Задерживаться там клуб не хочет и планирует вернуться в УПЛ.

К старту нового сезона «Черноморец» готовиться на клубной базе. Помимо тренировок, тренерский штаб запланировал ряд контрольных матчей.
Один из них уже состоялся. «Черноморец» со счетом 3:0 обыграл винницкую «Ниву».

Следующий поединок состоится 27 июня. Соперником «Черноморца» станет одесский клуб ««Реал Фарма».

Также «Черноморец» проведет контрольные матчи с клубами «Ингулец», «Пробой», «Нива» Тернополь, «Рух», «Оболонь» и ЛНЗ. Не исключено, что «моряки» проведут еще несколько спаррингов.

Контрольные матчи «Черноморца»:

  • 27 июня - «Реал Фарма» Одесса
  • 4 июля - «Ингулец» Петрове
  • 7 июля – «Пробой» Городенка
  • 8 июля – «Нива» Тернополь
  • 9 июля – «Рух» Львов
  • 16 июля - «Оболонь» Киев
  • 20 июля - соперник уточняется
  • 27 июля - ЛНЗ Черкассы
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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александр Кучер
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
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