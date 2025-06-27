Насыщенная программа. Черноморец назвал даты контрольных матчей

Одесский «Черноморец» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Задерживаться там клуб не хочет и планирует вернуться в УПЛ.

К старту нового сезона «Черноморец» готовиться на клубной базе. Помимо тренировок, тренерский штаб запланировал ряд контрольных матчей.

Один из них уже состоялся. «Черноморец» со счетом 3:0 обыграл винницкую «Ниву».

Следующий поединок состоится 27 июня. Соперником «Черноморца» станет одесский клуб ««Реал Фарма».

Также «Черноморец» проведет контрольные матчи с клубами «Ингулец», «Пробой», «Нива» Тернополь, «Рух», «Оболонь» и ЛНЗ. Не исключено, что «моряки» проведут еще несколько спаррингов.

Контрольные матчи «Черноморца»: