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Черноморец
25.06.2025 16:00 – FT 3 : 0
Нива Винница
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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 18:59 | Обновлено 25 июня 2025, 19:00
635
0

Уверенная победа. Черноморец в спарринге обыграл винницкую Ниву

Команда Александра Кучера провела первый спарринг в межсезонье

25 июня 2025, 18:59 | Обновлено 25 июня 2025, 19:00
635
0
Уверенная победа. Черноморец в спарринге обыграл винницкую Ниву
ФК Черноморец

«Черноморец» проводит подготовку к старту сезона в Первой лиге. Тренировки тренерский штаб команды сочетает с контрольными поединками.

Первый из них «Черноморец» провел в среду, 25 июня. Соперником стал представитель Второй лиги винницкая «Нива».

В «Черноморце» на просмотре находятся около полутора десятка потенциальных новичков. Тренерский штаб одесской команды решил просмотреть их в деле.

Матч с «Нивой» закончился уверенной победой «Черноморца» со счетом 3:0. В составе одесского клуба забивали Александр Пшеничнюк, Евгений Скиба и Алексей Хобленко.

Следующий контрольный поединок «Черноморец» проведет в пятницу, 27 июня. Вероятно, что соперником одесский клуб «Реал Фарма».

Контрольный матч, 25 июня

«Черноморец» Одесса – «Нива» Винница – 3:0

Голы: Пшеничнюк, 10, Скиба, 59, Хобленко, 84

Видеозапись матча

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Черноморец Одесса Нива Винница учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
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