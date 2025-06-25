Уверенная победа. Черноморец в спарринге обыграл винницкую Ниву
Команда Александра Кучера провела первый спарринг в межсезонье
«Черноморец» проводит подготовку к старту сезона в Первой лиге. Тренировки тренерский штаб команды сочетает с контрольными поединками.
Первый из них «Черноморец» провел в среду, 25 июня. Соперником стал представитель Второй лиги винницкая «Нива».
В «Черноморце» на просмотре находятся около полутора десятка потенциальных новичков. Тренерский штаб одесской команды решил просмотреть их в деле.
Матч с «Нивой» закончился уверенной победой «Черноморца» со счетом 3:0. В составе одесского клуба забивали Александр Пшеничнюк, Евгений Скиба и Алексей Хобленко.
Следующий контрольный поединок «Черноморец» проведет в пятницу, 27 июня. Вероятно, что соперником одесский клуб «Реал Фарма».
Контрольный матч, 25 июня
«Черноморец» Одесса – «Нива» Винница – 3:0
Голы: Пшеничнюк, 10, Скиба, 59, Хобленко, 84
Видеозапись матча
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