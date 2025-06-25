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Черноморец
25.06.2025 16:00 - : -
Нива Винница
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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 08:31 | Обновлено 25 июня 2025, 08:32
137
0

Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

25 июня 2025, 08:31 | Обновлено 25 июня 2025, 08:32
137
0
Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

25 июня в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч на базе одесской команды.

Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Нива выступает во Второй лиге.

Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса Вторая лига Украины Нива Винница контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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