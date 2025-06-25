25.06.2025 16:00 - : -
Украина. Первая лига25 июня 2025, 08:31 | Обновлено 25 июня 2025, 08:32
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Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
25 июня 2025, 08:31 | Обновлено 25 июня 2025, 08:32
137
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
25 июня в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч на базе одесской команды.
Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Нива выступает во Второй лиге.
Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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