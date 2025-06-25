Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

25 июня в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч на базе одесской команды.

Черноморец вылетел из УПЛ и будет играть в Первой лиге, Нива выступает во Второй лиге.

Черноморец Одесса – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция