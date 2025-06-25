В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков

Сегодня футболисты одесского «Черноморца» сыграют первый контрольный матч межсезонья. Он пройдет на одном из тренировочных полей клубной базы в Совиньоне. В роли спарринг-партнера команды «моряков» выступит представитель второй лиги – винницкая «Нива».

В этом поединке тренерский штаб хозяев посмотрит в деле большую группу новичков и игроков, которые вернулись в коллектив после разного временного отрезка перерыва. Их общее количество, включая полноправных новобранцев – Александра Османа, братьев Ивана и Николая Когута, составляет около полутора десятков игроков.

Как сообщил корреспонденту Sport.ua главный тренер одесситов Александр Кучер, к контрольным матчам будет привлечен новый легионер, который появился в расположении «Черноморца» с целью просмотра еще в конце прошлого сезона.

Следующий после «Нивы» спарринг ждет одесскую команду в пятницу, 27 июня. Вероятно, что соперником «моряков» станет еще один второлиговый коллектив – одесский «Реал Фарма».

Вскоре после этого спарринга «Черноморец» получит несколько выходных, по завершении которых продолжит тренировочную работу. На втором этапе летней подготовки подопечных Кучера ждет визит во Львов, где в первой декаде июля состоятся три контрольных матча – с «Пробием», тернопольской «Нивой» и «Рухом».

Ранее руководитель одесситов Александр Кучер рассказал, какие футболисты не нужны «Черноморцу» в Первой лиге.