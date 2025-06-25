В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
Команду Александра Кучера ждет насыщенное межсезонье
Сегодня футболисты одесского «Черноморца» сыграют первый контрольный матч межсезонья. Он пройдет на одном из тренировочных полей клубной базы в Совиньоне. В роли спарринг-партнера команды «моряков» выступит представитель второй лиги – винницкая «Нива».
В этом поединке тренерский штаб хозяев посмотрит в деле большую группу новичков и игроков, которые вернулись в коллектив после разного временного отрезка перерыва. Их общее количество, включая полноправных новобранцев – Александра Османа, братьев Ивана и Николая Когута, составляет около полутора десятков игроков.
Как сообщил корреспонденту Sport.ua главный тренер одесситов Александр Кучер, к контрольным матчам будет привлечен новый легионер, который появился в расположении «Черноморца» с целью просмотра еще в конце прошлого сезона.
Следующий после «Нивы» спарринг ждет одесскую команду в пятницу, 27 июня. Вероятно, что соперником «моряков» станет еще один второлиговый коллектив – одесский «Реал Фарма».
Вскоре после этого спарринга «Черноморец» получит несколько выходных, по завершении которых продолжит тренировочную работу. На втором этапе летней подготовки подопечных Кучера ждет визит во Львов, где в первой декаде июля состоятся три контрольных матча – с «Пробием», тернопольской «Нивой» и «Рухом».
Ранее руководитель одесситов Александр Кучер рассказал, какие футболисты не нужны «Черноморцу» в Первой лиге.
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