Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
Украина. Первая лига
25 июня 2025, 13:25 |
260
0

В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков

Команду Александра Кучера ждет насыщенное межсезонье

25 июня 2025, 13:25 |
260
0
В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
ФК Черноморец

Сегодня футболисты одесского «Черноморца» сыграют первый контрольный матч межсезонья. Он пройдет на одном из тренировочных полей клубной базы в Совиньоне. В роли спарринг-партнера команды «моряков» выступит представитель второй лиги – винницкая «Нива».

В этом поединке тренерский штаб хозяев посмотрит в деле большую группу новичков и игроков, которые вернулись в коллектив после разного временного отрезка перерыва. Их общее количество, включая полноправных новобранцев – Александра Османа, братьев Ивана и Николая Когута, составляет около полутора десятков игроков.

Как сообщил корреспонденту Sport.ua главный тренер одесситов Александр Кучер, к контрольным матчам будет привлечен новый легионер, который появился в расположении «Черноморца» с целью просмотра еще в конце прошлого сезона.

Следующий после «Нивы» спарринг ждет одесскую команду в пятницу, 27 июня. Вероятно, что соперником «моряков» станет еще один второлиговый коллектив – одесский «Реал Фарма».

Вскоре после этого спарринга «Черноморец» получит несколько выходных, по завершении которых продолжит тренировочную работу. На втором этапе летней подготовки подопечных Кучера ждет визит во Львов, где в первой декаде июля состоятся три контрольных матча – с «Пробием», тернопольской «Нивой» и «Рухом».

Ранее руководитель одесситов Александр Кучер рассказал, какие футболисты не нужны «Черноморцу» в Первой лиге.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
Козловский назвал единственный минус нового главного тренера Руха
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46
Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Нива Винница Реал Фарма Одесса Пробой Городенка Нива Тернополь Рух Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Футбол | 24 июня 2025, 14:33 6
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном

Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Футбол | 25.06.2025, 09:55
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил
Футбол | 25.06.2025, 13:31
Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил
Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 13
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 4
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
23.06.2025, 11:15 4
MMA
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 10
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем