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Англия
26 апреля 2023, 10:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 10:35
921
0

Бернли под руководством легенды Сити Компани досрочно выиграл Чемпионшип

«Бордовые» минимально обыграли «Блэкберн» в гостях со счетом 1:0

26 апреля 2023, 10:34 | Обновлено 26 апреля 2023, 10:35
921
0
Бернли под руководством легенды Сити Компани досрочно выиграл Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский футбольный клуб «Бернли» досрочно занял 1-е место во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.

25 апреля подопечные экс-игрока «Манчестер Сити» Венсана Компани обыграли на выезде «Блэкберн» со счетом 1:0 в перенесенном матче 38-го тура. Единственный гол в этой встречи забил Мануэль Бенсон на 66-й минуте.

«Бернли» имеет в своем активе 95 очков после 44 сыгранных туров. До финиша регулярной части соревнований осталось 2 игры. У ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на 13 пунктов меньше. Хоть у «клинков» сыгранно на 2 матча меньше, «Бернли» все равно для них недосягаем.

За 44 игры «Бернли» забил 82 гола (больше только у «Мидлсбро») и пропустил 34 мяча (меньше всех).

Отметим, что выход в АПЛ Компани и компания обеспечили себе еще в начале апреля. Для 37-летнего бельгийца это первый сезон на посту наставника «бордовых».

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Источник Sport.ua
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