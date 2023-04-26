Бернли под руководством легенды Сити Компани досрочно выиграл Чемпионшип
«Бордовые» минимально обыграли «Блэкберн» в гостях со счетом 1:0
Английский футбольный клуб «Бернли» досрочно занял 1-е место во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.
25 апреля подопечные экс-игрока «Манчестер Сити» Венсана Компани обыграли на выезде «Блэкберн» со счетом 1:0 в перенесенном матче 38-го тура. Единственный гол в этой встречи забил Мануэль Бенсон на 66-й минуте.
«Бернли» имеет в своем активе 95 очков после 44 сыгранных туров. До финиша регулярной части соревнований осталось 2 игры. У ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на 13 пунктов меньше. Хоть у «клинков» сыгранно на 2 матча меньше, «Бернли» все равно для них недосягаем.
За 44 игры «Бернли» забил 82 гола (больше только у «Мидлсбро») и пропустил 34 мяча (меньше всех).
Отметим, что выход в АПЛ Компани и компания обеспечили себе еще в начале апреля. Для 37-летнего бельгийца это первый сезон на посту наставника «бордовых».
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🏆🥇 pic.twitter.com/cFFgdWWqlC— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
Waking up winners 🤩 pic.twitter.com/pNZQ33tQy2— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 26, 2023
One big family ❤️ pic.twitter.com/ju4ICgE9MF— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 26, 2023
The stuff of dreams 🥰 pic.twitter.com/MstwEYYDh7— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
Ladies and gentlemen, Vincent Kompany 👏 pic.twitter.com/Xmio8qGUaR— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
WE LOVE YOU BURNLEY, WE DO! pic.twitter.com/lYCUrjaXbU— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
WE'VE DONE IT! 🏆🤩#ROVBUR pic.twitter.com/15xU5T6X1t— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
👑 The #SkyBetChampionship title is @BurnleyOfficial's!#EFL pic.twitter.com/NvrmzDIcxM— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 25, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец Виктор Цыганков первым поздравил партнера по команде
Михаил Никифоров: «Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня»