Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу.

Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место, набрав 87 очков после 39 матчей. Путевку в АПЛ команда завоевала после победы в гостях над «Мидлсбро» (2:1). «Бернли» возвращается в топ-дивизион в первом же сезоне после вылета в Чемпионшип.

Второе место уверенно занимает «Шеффилд Юнайтед» (76 очков) и вскоре может тоже гарантировать себе место в АПЛ.

Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, которые занимают места с 3-го по 6-е. В этой зоне сейчас находятся: «Лутон Таун» (68), «Мидлсбро» (67), «Миллуол» (62) и «Блэкберн» (61).

Чемпионшип

40-й тур, 7 апреля

Турнирная таблица на утро 8 апреля

We're not done yet. pic.twitter.com/Pkeba0atVv

Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8