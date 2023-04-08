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Англия
08 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 01:36
710
0

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ

Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место

08 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 01:36
710
0
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
ФК Бернли

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу.

Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место, набрав 87 очков после 39 матчей. Путевку в АПЛ команда завоевала после победы в гостях над «Мидлсбро» (2:1). «Бернли» возвращается в топ-дивизион в первом же сезоне после вылета в Чемпионшип.

Второе место уверенно занимает «Шеффилд Юнайтед» (76 очков) и вскоре может тоже гарантировать себе место в АПЛ.

Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, которые занимают места с 3-го по 6-е. В этой зоне сейчас находятся: «Лутон Таун» (68), «Мидлсбро» (67), «Миллуол» (62) и «Блэкберн» (61).

Чемпионшип

40-й тур, 7 апреля

  • Миллуолл – Лутон – 0:0
  • Ротерхэм – Вест Бромвич – 3:1
  • Блэкберн – Норвич – 0:2
  • Блэкпул – Кардифф – 1:3
  • Уотфорд – Хаддерсфилд – 2:3
  • КПР – Престон – 0:2
  • Рединг – Бирмингем – 1:1
  • Суонси – Ковентри – 0:0
  • Сток Сити – Бристоль Сити – 1:2
  • Шеффилд Юнайтед – Уиган – 1:0
  • Сандерленд – Халл Сити – 4:4
  • Мидлсбро – Бернли – 1:2

Турнирная таблица на утро 8 апреля

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Источник Sport.ua
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