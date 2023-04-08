Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу.
Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место, набрав 87 очков после 39 матчей. Путевку в АПЛ команда завоевала после победы в гостях над «Мидлсбро» (2:1). «Бернли» возвращается в топ-дивизион в первом же сезоне после вылета в Чемпионшип.
Второе место уверенно занимает «Шеффилд Юнайтед» (76 очков) и вскоре может тоже гарантировать себе место в АПЛ.
Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, которые занимают места с 3-го по 6-е. В этой зоне сейчас находятся: «Лутон Таун» (68), «Мидлсбро» (67), «Миллуол» (62) и «Блэкберн» (61).
Чемпионшип
40-й тур, 7 апреля
- Миллуолл – Лутон – 0:0
- Ротерхэм – Вест Бромвич – 3:1
- Блэкберн – Норвич – 0:2
- Блэкпул – Кардифф – 1:3
- Уотфорд – Хаддерсфилд – 2:3
- КПР – Престон – 0:2
- Рединг – Бирмингем – 1:1
- Суонси – Ковентри – 0:0
- Сток Сити – Бристоль Сити – 1:2
- Шеффилд Юнайтед – Уиган – 1:0
- Сандерленд – Халл Сити – 4:4
- Мидлсбро – Бернли – 1:2
Турнирная таблица на утро 8 апреля
Absolute SCENES! pic.twitter.com/2adIpLCH7H— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023
From the final whistle 😍 pic.twitter.com/ngiEvQsPow— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023
We're not done yet. pic.twitter.com/Pkeba0atVv— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023
Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏— Premier League (@premierleague) April 7, 2023
We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8
WE ARE GOING UP! 🤩🥳 pic.twitter.com/O8yLqMdWHh— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023
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