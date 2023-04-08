Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу.

Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место, набрав 87 очков после 39 матчей. Путевку в АПЛ команда завоевала после победы в гостях над «Мидлсбро» (2:1). «Бернли» возвращается в топ-дивизион в первом же сезоне после вылета в Чемпионшип.

Второе место уверенно занимает «Шеффилд Юнайтед» (76 очков) и вскоре может тоже гарантировать себе место в АПЛ.

Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, которые занимают места с 3-го по 6-е. В этой зоне сейчас находятся: «Лутон Таун» (68), «Мидлсбро» (67), «Миллуол» (62) и «Блэкберн» (61).

Чемпионшип

40-й тур, 7 апреля

Миллуолл – Лутон – 0:0

Ротерхэм – Вест Бромвич – 3:1

Блэкберн – Норвич – 0:2

Блэкпул – Кардифф – 1:3

Уотфорд – Хаддерсфилд – 2:3

КПР – Престон – 0:2

Рединг – Бирмингем – 1:1

Суонси – Ковентри – 0:0

Сток Сити – Бристоль Сити – 1:2

Шеффилд Юнайтед – Уиган – 1:0

Сандерленд – Халл Сити – 4:4

Мидлсбро – Бернли – 1:2

Турнирная таблица на утро 8 апреля

From the final whistle 😍 pic.twitter.com/ngiEvQsPow — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023

Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8 — Premier League (@premierleague) April 7, 2023