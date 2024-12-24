Забарный идет за еврокубками. Тренер Борнмута – про развитие клуба

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал о развитии игроков, клуба и том, как проходит второй год его пребывания в английском клубе:

«Конечно, я согласен. Я считаю, что второй сезон в клубе для тренера очень и очень важен. Сейчас у нас есть преимущество в том, то мы лучше знаем друг друга, особенно с игроками. Также мы знаем соперников, понимаем турнир немного лучше. Я считаю, это помогает нам лучше приспособить к каим-то тактическим деталям. Наверное, на протяжении первого года все было совсем новое. Я очень доволен прогрессом игроков, большинство из которых провело тут только первый сезон, но успешный»

«Я думаю, что работа в футболе всегда незакончена. Даже команды, которые работаю с одним тренером 5, 6, 7 лет, над ними всегда идет работа. В футболе никогда нельзя останавливаться. Вы должны продолжать совершенствоваться. Я думаю, что мы начали наш второй сезон намного лучше, потому что мы плюс-минус понимаем то, как мы хотим играть и какая позиция лучшая для каждого из игроков. Очевидно, я должен был интегрировать новых игроков, но я чувствую, что мы начинаем игры намного увереннее».

После 17 туров команда Ильи Забарного идет на 5-м месте чемпионата Англии, находясь в зоне еврокубков.

Ранее сообщалось о том, что Андони Ираола назвал лучших украинских футболистов.