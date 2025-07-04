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Англия
04 июля 2025, 14:55 | Обновлено 04 июля 2025, 15:04
2222
5

Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира

Николас Тальяфико привлекает внимание «Эвертона»

04 июля 2025, 14:55 | Обновлено 04 июля 2025, 15:04
2222
5
Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Тальяфико

Аргентинский левый защитник Николас Тальяфико привлекает внимание «Эвертона», сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист, который стал свободным агентом этим летом (последним клубом Николаса был «Лион»), близок к подписанию соглашения с английским клубом.

На позиции левого защитник в «Эвертоне» играет украинец Виталий Миколенко.

В составе сборной Аргентины Тальяфико стал чемпионом мира в 2022 году.

В прошедшем сезоне Николас Тальяфико провел 33 матча на клубном уровне, в которых отличился 5 забитыми голами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» может подписать игрока молодежной сборной Франции.

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Николас Тальяфико Виталий Миколенко Эвертон Лион трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 5
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Vbolivalnyk-Peter
Чому погані новини? Навпаки - стимул для Віталія працювати та доводити, що він кращий. Тим більше, що контракт з Евартоном у нього дійсний до літа 2026 р. Тобто вже взимку він може підписати попередній контракт з іншим клубом і піти туди вільним агентом (якщо не продовжить контракт з мерсисайдцями). Його усі знають на Туманному Альбіоні, і без роботи він точно не залишиться, якщо буде сумлінно працювати на тренуваннях і вдосконалюватися.
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+3
FootFoodBol
Это плохие новости для чемпиона мира, что у Эвертона есть Миколенко).
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+1
ZANREGENT
Я думаю он пойдёт на повышение как Забарный
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0
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