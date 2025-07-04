Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
Николас Тальяфико привлекает внимание «Эвертона»
Аргентинский левый защитник Николас Тальяфико привлекает внимание «Эвертона», сообщает Fichajes.
По информации источника, 32-летний футболист, который стал свободным агентом этим летом (последним клубом Николаса был «Лион»), близок к подписанию соглашения с английским клубом.
На позиции левого защитник в «Эвертоне» играет украинец Виталий Миколенко.
В составе сборной Аргентины Тальяфико стал чемпионом мира в 2022 году.
В прошедшем сезоне Николас Тальяфико провел 33 матча на клубном уровне, в которых отличился 5 забитыми голами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» может подписать игрока молодежной сборной Франции.
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