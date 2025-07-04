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Испания
04 июля 2025, 15:14 | Обновлено 04 июля 2025, 15:15
734
0

РИВАЛДО: «Это большая личность. Он играет с невероятным спокойствием»

Бразилец расхвалил Ламина Ямаля

04 июля 2025, 15:14 | Обновлено 04 июля 2025, 15:15
734
0
РИВАЛДО: «Это большая личность. Он играет с невероятным спокойствием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо

Легендарный игрок каталонской «Барселоны» Ривалдо расхвалил испанского вундеркинда Ламина Ямаля, сменившего игровой номер и отныне выступающего над «десяткой».

«Когда услышал об этом, я очень обрадовался – за то, чего Ламин уже достиг в «Барселоне» и сборной Испании. Этот номер находится в надежных руках. Он заслуживает его, потому что такая футболка требует большой ответственности, но у него – большая личность.

Он играет с невероятным спокойствием и смотрится на поле не на свои 17, а на 25-26 лет. Ямаль имеет зрелость, которой требует этот номер», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер.

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Ривалдо Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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