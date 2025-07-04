Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
04.07.2025 22:00 - : -
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 10:11 |
188
0

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира

Поединок состоится 4 июля в 22:00 по Киеву

04 июля 2025, 10:11 |
188
0
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

4 июля на Ситрес Боул пройдет матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором Флуминенсе сыграет против Аль-Хиляля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда рассматривалась как слабейшая из всех южноамериканцев, что отправились на турнир. Да, у них был относительно недавний успех, победа в Копе Либертадорес в 2023-м году. Но за ним последовало падение на тринадцатое место в национальной Серии А. Да и нынешний сезон вызывал вопросы. Да, есть уверенное продвижение в кубке и Копе Судамерикана. Но в чемпионате штата в спаренном дерби уступили Фламенго, да и в Бразилейрао результаты неплохие, но не заоблачные.

На турнире подопечные Ренато Гаушу сначала оправдывали ожидания. Они после ничьей с фаворитом, Боруссией, обыграли аутсайдера, Ульсан ХД. Возможно, ждали победы потом над Мамелоди Саундаунз. Но там ограничились стратегически удачным итогом, в виде 0:0. И, возможно, именно сэкономленные силы позволили обыграть дальше Интер, еще и забив тому пару безответных голов!

Аль-Хиляль

Клуб вряд ли ехал на турнир с хорошим настроением. Тут и отданный титул в родной Саудовской Аравии, где на этот раз сильнее был Аль-Иттихад. И к тому же проигранный полуфинал азиатской Лиги чемпионов удобному и знакомому сопернику, соседнему Аль-Айну. Еще и звезды во главе с Осимхеном отказывались перебираться на Ближний Восток. Зато это согласился Симоне Индзаги.

И уже первый месяц работы получается отличным - итальянец со своими новыми подопечными не проигрывает при очень непростом графике. Да, Буну помог дебютировать с 1:1 против мадридского Реала, отразив пенальти в добавленные минуты, а с Ред Булл Зальцбург ограничились ничьей. Но зато дальше были 2:0 с Пачукой, что гарантировали выход в плей-офф. А там уж совсем сенсационно в экстра-тайме выбили Манчестер Сити

Статистика личных встреч

Это будет первый очный матч клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. На кону новая вершина, полуфинал, и вряд ли борьба за него сложится зрелищно. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
4 июля 2025 -
22:00
Аль-Хиляль
Тотал меньше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ницца – Лозанна. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 03 июля 2025, 20:05 76
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Во втором раунде травяного мейджора Даяна в трех сетах обыграла Анастасию Захарову

Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Футбол | 03 июля 2025, 13:26 1
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля

Александр опубликовал stories в Instagram

Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Футбол | 03.07.2025, 23:02
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Легенда сборной Нидерландов перебрался в Ливерпуль. Будет помогать Слоту
Футбол | 04.07.2025, 09:24
Легенда сборной Нидерландов перебрался в Ливерпуль. Будет помогать Слоту
Легенда сборной Нидерландов перебрался в Ливерпуль. Будет помогать Слоту
Неожиданно. Известный футболист Ворсклы покинул полтавский клуб
Футбол | 04.07.2025, 03:11
Неожиданно. Известный футболист Ворсклы покинул полтавский клуб
Неожиданно. Известный футболист Ворсклы покинул полтавский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
02.07.2025, 14:26 2
Бокс
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
03.07.2025, 08:08 2
Футбол
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
02.07.2025, 10:38 1
Теннис
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 11
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем