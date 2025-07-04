Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира

4 июля на Ситрес Боул пройдет матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором Флуминенсе сыграет против Аль-Хиляля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда рассматривалась как слабейшая из всех южноамериканцев, что отправились на турнир. Да, у них был относительно недавний успех, победа в Копе Либертадорес в 2023-м году. Но за ним последовало падение на тринадцатое место в национальной Серии А. Да и нынешний сезон вызывал вопросы. Да, есть уверенное продвижение в кубке и Копе Судамерикана. Но в чемпионате штата в спаренном дерби уступили Фламенго, да и в Бразилейрао результаты неплохие, но не заоблачные.

На турнире подопечные Ренато Гаушу сначала оправдывали ожидания. Они после ничьей с фаворитом, Боруссией, обыграли аутсайдера, Ульсан ХД. Возможно, ждали победы потом над Мамелоди Саундаунз. Но там ограничились стратегически удачным итогом, в виде 0:0. И, возможно, именно сэкономленные силы позволили обыграть дальше Интер, еще и забив тому пару безответных голов!

Аль-Хиляль

Клуб вряд ли ехал на турнир с хорошим настроением. Тут и отданный титул в родной Саудовской Аравии, где на этот раз сильнее был Аль-Иттихад. И к тому же проигранный полуфинал азиатской Лиги чемпионов удобному и знакомому сопернику, соседнему Аль-Айну. Еще и звезды во главе с Осимхеном отказывались перебираться на Ближний Восток. Зато это согласился Симоне Индзаги.

И уже первый месяц работы получается отличным - итальянец со своими новыми подопечными не проигрывает при очень непростом графике. Да, Буну помог дебютировать с 1:1 против мадридского Реала, отразив пенальти в добавленные минуты, а с Ред Булл Зальцбург ограничились ничьей. Но зато дальше были 2:0 с Пачукой, что гарантировали выход в плей-офф. А там уж совсем сенсационно в экстра-тайме выбили Манчестер Сити

Статистика личных встреч

Это будет первый очный матч клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. На кону новая вершина, полуфинал, и вряд ли борьба за него сложится зрелищно. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).