ОФИЦИАЛЬНО. Променял Серию А на АПЛ. Вингер молодежки Франции покинул Лацио

Футбольный клуб «Бернли», вышедший в Английскую Премьер-лигу, официально оформил трансфер вингера «Лацио» Лума Чауна.

Молодой игрок перешел в английский коллектив за 15 миллионов евро и подписал соглашение с «Бернли» до 2030 года.

Лишь перед стартом сезона 2024/25 Лум перебрался из «Салернитаны» в «Лацио». В течение игвого года Чауна сыграл 37 матчей, оформив три результативных действия (гол и два ассиста).

Кроме того, вингер имеет в своем активе девять матчей за сборную Франции U-21.

We are delighted to announce the arrival of France U21 winger Loum Tchaouna from S.S Lazio for an undisclosed fee.



The exciting winger becomes Burnley’s fourth signing of the summer transfer window 🤝 pic.twitter.com/6saYHc3TUG