Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И Пеп с ними. Названы претенденты на титул тренера апреля в АПЛ
Аргентина
04 мая 2023, 14:36 | Обновлено 04 мая 2023, 14:45
96
0

И Пеп с ними. Названы претенденты на титул тренера апреля в АПЛ

Признания достойны пятеро

04 мая 2023, 14:36 | Обновлено 04 мая 2023, 14:45
96
0
И Пеп с ними. Названы претенденты на титул тренера апреля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английская Премьер-лига объявила список номинантов на титул тренера месяца по итогам апреля.

Награду могут получить Унаи Эмери («Астон Вилла», 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 5 побед в 5 матчах), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас», 4 победы, ничья и поражение в 6 играх), Эдди Хау («Ньюкасл», 6 побед и поражение в 7 играх) и Гари О′Нил («Борнмут», 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).

Напомним, в апреле среди прочего «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы добился принципиальной победы над «Арсеналом» (3:1), после чего вышел в единоличные лидеры таблицы АПЛ.

Ранее стали известны номинанты на приз игроку апреля в Английской Премьер-лиге.

По теме:
Владелец Челси – о провальном сезоне: «Мы решим все проблемы»
Легенда Арсенала: «Светить лазером на Мудрика – это так мелочно и глупо»
Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Пеп Гвардиола Унаи Эмери Эдди Хау Гари О'Нил Рой Ходжсон
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 бразильцев из современной истории Барселоны, которых вы вряд ли вспомните
Футбол | 04 мая 2023, 14:38 0
5 бразильцев из современной истории Барселоны, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев из современной истории Барселоны, которых вы вряд ли вспомните

Спойлер: шансы есть только у очень-очень преданных поклонников каталонского клуба

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 2
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32

Не стало американки Тори Боуи

Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Футбол | 04.05.2023, 11:19
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Теннис | 03.05.2023, 17:01
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Футбол | 03.05.2023, 15:31
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
03.05.2023, 11:04 4
Футбол
Что дальше? Главные поединки легкого веса, которые нужно провести
Что дальше? Главные поединки легкого веса, которые нужно провести
02.05.2023, 13:06 4
Бокс
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
03.05.2023, 14:48 261
Футбол
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 3
Футбол
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности