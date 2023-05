И Пеп с ними. Названы претенденты на титул тренера апреля в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила список номинантов на титул тренера месяца по итогам апреля.

Награду могут получить Унаи Эмери («Астон Вилла», 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 5 побед в 5 матчах), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас», 4 победы, ничья и поражение в 6 играх), Эдди Хау («Ньюкасл», 6 побед и поражение в 7 играх) и Гари О′Нил («Борнмут», 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).

Напомним, в апреле среди прочего «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы добился принципиальной победы над «Арсеналом» (3:1), после чего вышел в единоличные лидеры таблицы АПЛ.

Ранее стали известны номинанты на приз игроку апреля в Английской Премьер-лиге.

👔 Unai Emery

👔 Pep Guardiola

👔 Roy Hodgson

👔 Eddie Howe

👔 Gary O'Neil



Time to select your @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | https://t.co/T7KWv0slJp pic.twitter.com/jbduACc5nS