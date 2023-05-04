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  4. Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ
Англия
04 мая 2023, 13:56 | Обновлено 04 мая 2023, 14:46
113
0

Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ

На признание восемь претендентов

04 мая 2023, 13:56 | Обновлено 04 мая 2023, 14:46
113
0
Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английская Премьер-лига огласила имена футболистов, которые по итогам апреля претендуют на звание лучшего игрока месяца в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В список вошли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).

Напомним, в таблице АПЛ единолично лидирует «Манчестер Сити», который имеет 79 очков после 33 матчей, что на один пункт больше, чем у «Арсенала», который к тому же провел на одну игру больше.

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Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Александер Исак Диогу Жота Доминик Соланке Олли Уоткинс Каллум Уилсон
Источник Premier League
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