Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ

Английская Премьер-лига огласила имена футболистов, которые по итогам апреля претендуют на звание лучшего игрока месяца в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В список вошли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).

Напомним, в таблице АПЛ единолично лидирует «Манчестер Сити», который имеет 79 очков после 33 матчей, что на один пункт больше, чем у «Арсенала», который к тому же провел на одну игру больше.

Your April @EASPORTSFIFA

Player of The Month nominees:



🔵 @KevinDeBruyne

🦅 @EbereEze10

🔵 @ErlingHaaland

⚫️ Alexander Isak

🔴 @DiogoJota18

🍒 @DomSolanke

🦁 Ollie Watkins

⚫️ @CallumWilson



Vote in the #PLAwards 👉 https://t.co/RwAQ32DTrO pic.twitter.com/vypCnng2CV