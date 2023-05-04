Холанд и де Брюйне – среди номинантов на приз игроку апреля в АПЛ
На признание восемь претендентов
Английская Премьер-лига огласила имена футболистов, которые по итогам апреля претендуют на звание лучшего игрока месяца в высшем дивизионе чемпионата Англии.
В список вошли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).
Напомним, в таблице АПЛ единолично лидирует «Манчестер Сити», который имеет 79 очков после 33 матчей, что на один пункт больше, чем у «Арсенала», который к тому же провел на одну игру больше.
Your April @EASPORTSFIFA— Premier League (@premierleague) May 4, 2023
Player of The Month nominees:
🔵 @KevinDeBruyne
🦅 @EbereEze10
🔵 @ErlingHaaland
⚫️ Alexander Isak
🔴 @DiogoJota18
🍒 @DomSolanke
🦁 Ollie Watkins
⚫️ @CallumWilson
Vote in the #PLAwards 👉 https://t.co/RwAQ32DTrO pic.twitter.com/vypCnng2CV
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