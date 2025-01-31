Леонид БУРЯК: «Бущан находится в расцвете сил»
Специалист считает, что голкипер сможет набраться нового опыта в Саудовской Аравии
Легенда «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что думает о переходе Георгия Бущана в команду из Саудовской Аравии.
Бущан – член нашей семьи. Когда наш футболист уезжает, как те же Сидорчук, Миколенко и другие, это чуть-чуть грустновато. Бущану сейчас 30 лет. Вратарь в таком возрасте находится в расцвете сил.
Я Георгию пожелаю удачи, благополучия и здоровья. Пусть все сбудется, чего он хочет.
Теперь Бущану там нужно будет жить. Его задача завоевать место в основном составе. И через время, может, к нам приедет специалист, который чуть-чуть другую школу принесет.
И это может быть очень хорошим подспорьем для всех остальных», – прокомментировал Буряк.
Ранее стало известно, что Георгий Бущан стал игроком «Аль-Шабаба».
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