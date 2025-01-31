БУРЯК: «Динамо может пригласить по одному легионеру на ключевые позиции»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua после победы киевлян над «РФШ» рассказал, какие «бело-синим» еще улучшить игру, а также высказался о трансфере Георгия Бущана в «Аль-Шабаб».

– Леонид Иосифович, получилось у «Динамо» перенести на еврокубки с УПЛ все то лучшее? Вы об этом постоянно говорили перед матчами в Лиге Европы.

– Я понимаю, что делается команда, что это молодая команда. Некоторые футболисты основного состава не принимали участие в этом поединке с «РФШ» по различным причинам. Я не говорю, что надо выигрывать еврокубки, но очков 9-10 «Динамо» обязано было брать. В любом состоянии за счет организации и за счет готовности «Динамо» должно выглядеть намного лучше. Теперь у нас есть задачи, которые нужно решить в чемпионате Украины. Сейчас у «Динамо» молодая команда с украинцами в составе, и мы хотим, чтобы футболисты играли и поняли смысл этой игры.

– Если брать акцент уже на следующие еврокубки, что «Динамо» надо улучшить, чтобы достойнее выглядеть на евроарене?

– Раньше у «Динамо» были достаточно серьезные легионеры. Я не говорю, что их должно быть очень много. Но, я думаю, что можно пригласить хотя бы по одному хорошему легионеру на ключевые позиции. И тогда вокруг этих легионеров наша молодежь росла бы в два раза быстрее.

– «Динамо» идет на первом месте в УПЛ и понятно, что задача киевской команды выиграть золотые медали. Эта победа над «РФШ» придаст киевлянам уверенности для стартовых матчей этого сезона?

– Каждая победа несет свои флюиды. Это эмоционально легче переносится. Если нет результатов и каких-то побед, то сразу начинают критиковать главного тренера. А тренер тогда уже требует результат от футболистов. И здесь тогда получается, что эта победа в матче с «РФШ», может, ничего и не решала, но, тем не менее, победа есть победа. Надо это забыть и, проанализировав ошибки, готовиться к первенству Украины. У нас есть задачи и какая-то мечта, которую мы должны осуществить.

– Как прокомментируете трансфер Георгия Бущана в «Аль-Шабаб»? Теперь украинский вратарь будет играть в одной лиге с Роналду, Мане и другими звездами.

– Бущан – член нашей семьи. Когда наш футболист уезжает, как те же Сидорчук, Миколенко и другие, это чуть-чуть грустновато. Бущану сейчас 30 лет. Вратарь в таком возрасте находится в расцвете сил. Я Георгию пожелаю удачи, благополучия и здоровья. Пусть все сбудется, чего он хочет. Теперь Бущану там нужно будет жить. Его задача завоевать место в основном составе. И через время, может, к нам приедет специалист, который чуть-чуть другую школу принесет. И это может быть очень хорошим подспорьем для всех остальных.

– Значит будем ждать, что Бущан привезет новые знания из Саудовской Аравии, которые пойдут на пользу «Динамо».

– Да. Ярмоленко был в Англии, где свой взгляд на тренировочный процесс. И Бущан приедет со своими взглядами из заграницы. Может, он заработает хорошие деньги и не захочет дальше работать в футболе. Посмотрим! Но Бущан – очень хороший парень. Я ему пожелаю удачи и побед.

– Нещерет достойно сможет Бущана заменить?

– Я уверен, что вратарская позиция «Динамо» не будет от чего-то страдать. Нещерет – готовый для основного состава вратарь. Я думаю, что он очень хорошо работает.