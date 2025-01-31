Нельзя постоянно ошибаться. Мареска готов заменить стартового вратаря Челси
Санчес допускает много ошибок
Наставник Челси Энцо Мареска, который ранее поддерживал вратаря Роберта Санчеса, признал, что последние ошибки игрока заставили его задуматься о смене первого номера.
Шанс может получить Филип Йоргенсен.
«Я еще не определился с вратарем. У меня есть еще 2-3 дня на решение. Любое решение будет позитивным, потому что Йоргенсен показывает себя хорошо. Роберт или Филип – каждый из них является хорошим выбором».
«Санчес является первым номером, но это не значит, что он может делать ошибки в каждом матче и оставаться в воротах. Посмотрим, что я решу», – сказал Мареска.
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