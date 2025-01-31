Нельзя постоянно ошибаться. Мареска готов заменить стартового вратаря Челси

Наставник Челси Энцо Мареска, который ранее поддерживал вратаря Роберта Санчеса, признал, что последние ошибки игрока заставили его задуматься о смене первого номера.

Шанс может получить Филип Йоргенсен.

«Я еще не определился с вратарем. У меня есть еще 2-3 дня на решение. Любое решение будет позитивным, потому что Йоргенсен показывает себя хорошо. Роберт или Филип – каждый из них является хорошим выбором».

«Санчес является первым номером, но это не значит, что он может делать ошибки в каждом матче и оставаться в воротах. Посмотрим, что я решу», – сказал Мареска.