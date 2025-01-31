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  4. ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 19:40 | Обновлено 31 января 2025, 19:42
222
0

ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»

Украинец будет играть за турецкий «Эюспор»

31 января 2025, 19:40 | Обновлено 31 января 2025, 19:42
222
0
ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»
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Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал переход Тараса Степаненко.

«Рано или поздно приходит время или заканчивать с футболом, или менять команду и так далее. Степаненко нужно отдать очень большое должное. Тарас был с командой очень долго, с 2010 года.

Он лидер и действительно капитан. Степаненко – это человек, который вокруг себя объединял команду, а также поддерживал в коллективе очень хороший характер и дух. Я могу ему сказать только большое спасибо за вклад в развитие украинского футбола и донецкой команды.

Хочу пожелать ему удачи и еще поиграть как можно дольше в Турции или других странах. Но главное – еще поиграть. Потому что потом, выйдя на пенсию, кто-то жалеет, что не поиграл еще год-два или больше. Пока Степаненко готов играть, я желаю ему играть в футбол, а он, думаю, еще сможет».

Ранее стало известно, что Тарас Степаненко подписал контракт с турецким клубом.

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Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
инсайд Андрей Воробей Шахтер Донецк Тарас Степаненко трансферы трансферы УПЛ Эюпспор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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