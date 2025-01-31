ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал переход Тараса Степаненко.

«Рано или поздно приходит время или заканчивать с футболом, или менять команду и так далее. Степаненко нужно отдать очень большое должное. Тарас был с командой очень долго, с 2010 года.

Он лидер и действительно капитан. Степаненко – это человек, который вокруг себя объединял команду, а также поддерживал в коллективе очень хороший характер и дух. Я могу ему сказать только большое спасибо за вклад в развитие украинского футбола и донецкой команды.

Хочу пожелать ему удачи и еще поиграть как можно дольше в Турции или других странах. Но главное – еще поиграть. Потому что потом, выйдя на пенсию, кто-то жалеет, что не поиграл еще год-два или больше. Пока Степаненко готов играть, я желаю ему играть в футбол, а он, думаю, еще сможет».

Ранее стало известно, что Тарас Степаненко подписал контракт с турецким клубом.