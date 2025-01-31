ВОРОБЕЙ: «Шахтер? Результат закономерен. Динамо? Все ожидали эту победу»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу «Динамо» над «РФШ» и поражение дончан от «Боруссии», а также пожелал удачи Тарасу Степаненко.

– Андрей, вчера «Динамо» победило впервые в этой Лиге Европы. Хлопнули дверью в 8-м туре?

– Результат положительный. Слава Богу, что выиграли и хотя бы взяли первую победу в этой Лиге Европы. Да, можно сказать, что киевляне хлопнули дверью. Но, извините меня, если латышей не обыгрывать, то кого тогда обыгрывать? Если бы нас еще латыши обыграли, то это был бы вообще крах, наверное. Все уже ожидали эту победу. Фанаты, эксперты и специалисты. Другой вариант не воспринимался.

– Гол Пихаленка как прокомментируете?

– Здесь не то, чтобы гол нужно отмечать. Вообще игру Пихаленка нужно выделить. Я думаю, что он найдет свою игру в киевском «Динамо». Просто тренерскому штабу нужно доверять этому футболисту. И к нему нужен подход. Пихаленок – очень талантливый футболист с хорошим видением поля и головой, которая хорошо работает. Естественно, у него очень хорошая техника и передачи. В целом он хорошо видит поле. Он понимает и смыслит очень хорошо в футболе. Пихаленок – очень сильный игрок. Я думаю, если Александр будет иметь постоянную игровую практику в «Динамо», то команде это будет только на руку.

– А какие у вас эмоции от матча «Боруссия» – «Шахтер»?

– Смена тренера, как бывает во многих командах, влияет положительно на игроков. Дортмундские футболисты проявили себя с лучшей стороны. Результат закономерен.

– Вратарь «Шахтера» Ризнык снова много раз выручал донецкую команду.

– Ризнык показывает, что он сейчас находится в хорошей форме. Наконец-то он обрел стабильность. Когда ты стабильно играешь, тогда ты стабильно даешь результат. Ризнык сейчас один из лучших вратарей в чемпионате Украины. Я думаю, своей игрой он заслужил быть вызванным в сборную Украины. С каждым годом он увереннее и увереннее играет. В принципе, что и делали в свое время Пятов и Трубин. Теперь время и Ризныка наступило! В играх с хорошими соперниками он показывает хорошие результаты. Да, пропустил три мяча, но, если брать его индивидуальные качества, то он сейчас уверенный в себе человек. Он показывает хорошую игру.

– Если бы Зубков в начале встречи забил «Боруссии» игра могла бы по-другому сложиться?

– Трудно сказать, как бы она проходила бы. Она прошла так, как прошла. «Шахтер» не выглядел таким уж обреченным клубом. По статистике и по игре «Шахтер» показал хороший футбол. Да, где-то не хватало в завершающей фазе дончанам. Отсутствие нападающего было видно невооруженным глазом. И Зубков где-то сейчас находится не в сильно игровых кондициях. Потому что тренер где-то его не ставил в состав, поэтому где-то было видно, что Александр находится не в том игровом тонусе, в котором он находился в конце того года. Трудно говорить, как было бы, если бы в начале забили. Мы увидели, как было по факту.

– Серу Гирасси дважды забил «Шахтеру». Как вам игра этого форварда?

– Я бы не сказал, что он феерил и накручивал наших защитников, но он нападающий, который находится сейчас в хорошей форме с голевым чутьем. Он забил в первом тайме два мяча, имея два момента. Во второй половине поединка после его удара головой Ризнык выручил, сделав фантастический сэйв. Он даже претендент на то, чтобы в ближайшее будущее уйти в более топовый клуб. Он забивает мячи, оказываясь там, где надо. Гирасси – номер один на то, чтобы уйти в какой-то более топовый клуб.

– «Боруссия» - неудобный соперник для «Шахтера»? Уже в пятом матче кряду «горняки» не сумели выиграть у дортмундцев (4 победы немцев и 1 ничья).

– Да, эта серия длится еще со времен, когда я играл за «Шахтер». Да, неудобный соперник. Хотя сегодняшняя «Боруссия» была бы по силам нашей команде. Но этот всплеск эмоций и смена тренера повлияли на игру «Боруссии». Они перезагрузились и показали хороший, результативный футбол.

– Игру каких футболистов «Шахтера» в этом матче еще можете выделить?

– Ризнык даже не обговаривается. Он показывает реально хороший футбол! Если брать полевых игроков, то сейчас Кевин находится в неплохом игровом тонусе. Он два неплохих поединка сыграл. И хочется отметить прогресс Марлона Гомеса. И в матче с «Брестом» практически все через него шло. Он много работы выполнил, отбирая мячи и созидая. В середине поля он стал связующим звеном между обороной и атакой. А под Гомесом где-то и Крыськив начал лучше играть. Если в том году я его критиковал, то в этом году хочу отметить прогресс Дмитрия.

– Что нужно улучшать дончанам в их игре?

– Сейчас в команде нет нападающего. После травмы такого скоростного футболиста Эгиналду, который вверху хорошо борется и отлично цепляется за мяч, его не хватало в атакующей линии. Педриньо – это не нападающий. И Траоре, который вышел на замену, сейчас находится в плохой форме. Поэтому «Шахтеру» не хватает форварда. Продажа Сикана выглядит все-таки, наверное, какой-то преждевременной. Но это развитие клуба! Я думаю, в ближайшее время мы увидим какого-то нового нападающего, возможно, латиноамериканца. Усиление «Шахтеру» нужно, особенно, в атакующую линию.

– Январь в принципе для украинских команд получился успешным в еврокубках?

– Мы привыкли, что из года в год у нас в это время идут сборы. А в этом сезоне был маленький перерыв с отпуском и команды подошли к матчам в хорошем тонусе. У них было время чуть-чуть отдохнуть. Но форму они не растеряли. И той подготовки им хватило для того, чтобы набрать игровую форму. И эти поединки показали, что нам по силам играть в январе.

– Что скажете по поводу того, что Тарас Степаненко ушел из «Шахтера»?

– Рано или поздно приходит время то ли заканчивать с футболом, то ли менять команду и так далее. Степаненко нужно отдать очень большое должное. Тарас с командой очень долгое время был с 2010 года. Он лидер и действительно капитан. Степаненко – это человек, который вокруг себя объединял команду, а также поддерживал в коллективе очень хороший такой характер и дух. Я могу ему сказать только большое спасибо за вклад в целом в развитие украинского футбола и донецкой команды! Хочу пожелать ему удачи и еще поиграть, как можно дольше в Турции или других странах. Но, главное, еще поиграть! Потому что потом, выйдя на пенсию, некоторые жалеют, что не поиграли еще год-два или больше. Пока Степаненко готов играть, я желаю ему играть в футбол, а он, я думаю, еще сможет.