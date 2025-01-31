Знак? Форвард Шахтера неожиданно подписался на соцсети чемпиона Бразилии
Эгиналду ранее ничего не связывало с «Ботафого»
20-летний левый вингер «Шахтера» Эгиналду, который в последнее время чаще действует на позиции центрфорварда, отличился неожиданным поступком.
Как сообщают бразильские журналисты, футболист подписался на официальную страницу чемпиона Бразилии «Ботафого» в сети Instagram.
По какой причине Эгиналду решил следить за «Ботафого» на текущий момент неизвестно, однако его поступок породил большое количество предположений, что это может быть связано с возможным скорым переездом игрока в бразильскую команду.
Ранее «Ботафого» предметно интересовался центральным полузащитником «горняков» Марлоном Гомесом, однако «Шахтер» затормозил переговорный процесс и тот, очевидно, в какой-то момент просто сошел на нет.
Эгиналду является воспитанником академии «Васко да Гама», откуда летом 2023 года за 3,5 миллиона евро и перебрался в «Шахтер».
С «Ботафого» форварда ранее ничего не связывало, по причине чего решение Эгиналду следить за жизнью этого клуба и вызывает удивление.
В текущем сезоне Эгиналду сыграл 21 матч за «Шахтер», отличившись 2 голами и 4 ассистами.
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