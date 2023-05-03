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  4. Куда дальше: Барса или Аль-Хиляль? ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси
Франция
03 мая 2023, 10:17 |
1275
2

Куда дальше: Барса или Аль-Хиляль? ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси

Руководство парижан явно недовольно поездкой звездного аргентинца в Саудовскую Аравию

03 мая 2023, 10:17 |
1275
2
Куда дальше: Барса или Аль-Хиляль? ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Французский футбольный клуб «ПСЖ» не будет продлевать контракт со своим звездным аргентинским игроком Лионелем Месси.

Об этом сообщает L'Equipe. По информации издания, руководство приняло такое решение из-за несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию.

Парижане также отстранили Лионеля от тренировок и матчей на 2 недели. Все дело в том, что аргентинец пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, после самовольного отъезда в арабскую страну. Такими наказаниями звезды футбола президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи показывает, что ни один игрок не стоит выше интересов клуба.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее появилась информация, что руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» предложило аргентинцу 400 миллионов евро в год, если он присоединиться к ним. В свою очередь «Барселона», в системе которой Месси находился с 2000 по 2021 год, намерена вернуть игрока и уже сделала ему первое предложение. По слухам, Лионель поддерживает контакт с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

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ПСЖ Лионель Месси продление контракта штрафы трансферы трансферы Лиги 1 Барселона Аль-Хиляль
Источник L'Equipe
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Комментарии 2
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norma_zap
По ходу Месси уже не хочет в ПСЖ ни за какие бабки
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0
BAD👣BOY
Зневага до команди, Мессі показав своє відношення до клубу, великі гроші псують людей.
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