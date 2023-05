Куда дальше: Барса или Аль-Хиляль? ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси

Французский футбольный клуб «ПСЖ» не будет продлевать контракт со своим звездным аргентинским игроком Лионелем Месси.

Об этом сообщает L'Equipe. По информации издания, руководство приняло такое решение из-за несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию.

Парижане также отстранили Лионеля от тренировок и матчей на 2 недели. Все дело в том, что аргентинец пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, после самовольного отъезда в арабскую страну. Такими наказаниями звезды футбола президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи показывает, что ни один игрок не стоит выше интересов клуба.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее появилась информация, что руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» предложило аргентинцу 400 миллионов евро в год, если он присоединиться к ним. В свою очередь «Барселона», в системе которой Месси находился с 2000 по 2021 год, намерена вернуть игрока и уже сделала ему первое предложение. По слухам, Лионель поддерживает контакт с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

🚨🚨| BREAKING: Leo Messi's adventure at PSG is over. He will leave them this summer.@lequipe [🎖️] pic.twitter.com/BKTLmvn2Gi