Атлетико Мадрид

16.03.2025 22:00 - : -
Испания13 марта 2025, 20:52 | Обновлено 13 марта 2025, 20:53
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Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 22:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
13 марта 2025, 20:52 | Обновлено 13 марта 2025, 20:53
64
0
В воскресенье, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико – БарселонаСмотреть трансляцию
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