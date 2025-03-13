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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
16.03.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 марта 2025, 20:52 | Обновлено 13 марта 2025, 20:53
64
0

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 22:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

13 марта 2025, 20:52 | Обновлено 13 марта 2025, 20:53
64
0
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Барселона

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Барселона
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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