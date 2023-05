В понедельник, 1 мая, состоялся финальный матч квалификации к грунтовом челленджеру в Праге (Чехия) между украинским теннисистом Виталием Сачко (АТР 268) и нидерландцем Максимом Хаукесом. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу украинца.

В восьмом гейме третьего сета Виталий проигрывал 15:40 на своей подаче. Он отыграл 1 брейк-поинт и чтобы попытаться забрать гейм нужно было уходить с еще одного скрытого матчбола. Виталий сделал это в невероятно напряженном розыгрыше и забрал суперпоинт, а затем взял и гейм.

Этот розыгрыш Виталий выложил в своем Instagram.

«It's not over, until it's over», – подписал видео украинский теннисист, что в дословном переводе означает «Это еще не конец, пока это не закончится».

Далее Сачко сделал брейк, но не смог сразу подать на матч. Счет стал 5:5 и 11-й гейм на подаче Хаукеса остался за Виталием. Успех украинец подкрепил уверенной игрой на своей подаче, взяв ее под ноль.

В 1/16 финала основной сетки челленджера в Праге Сачко сыграет с Витом Копривой.

Читайте также: Сачко пробился в основу челленджера в Праге

ВИДЕО. It's not over... Суперпоинт для Сачко на скрытом матчболе соперника