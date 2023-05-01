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ATP
01 мая 2023, 17:19 | Обновлено 01 мая 2023, 17:27
75
0

Сачко пробился в основу челленджера в Праге

Украинец преодолел отбор

01 мая 2023, 17:19 | Обновлено 01 мая 2023, 17:27
75
0
Сачко пробился в основу челленджера в Праге
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№268 АТР) стал участником основной сетки челленджера в Праге.

Сачко в финале квалификации обыграл Макса Гаукеса из Нидерландов в трех сетах.

АТР челленджер Прага. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Макс Гаукес (Нидерланды) – 4:6, 6:4, 7:5

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Виталий Сачко ATP Прага
Источник Sport.ua
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