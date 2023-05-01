ATP01 мая 2023, 17:19 | Обновлено 01 мая 2023, 17:27
75
0
Сачко пробился в основу челленджера в Праге
Украинец преодолел отбор
01 мая 2023, 17:19 | Обновлено 01 мая 2023, 17:27
75
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (№268 АТР) стал участником основной сетки челленджера в Праге.
Сачко в финале квалификации обыграл Макса Гаукеса из Нидерландов в трех сетах.
АТР челленджер Прага. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Макс Гаукес (Нидерланды) – 4:6, 6:4, 7:5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 апреля 2023, 13:36 13
Леся в третий раз подряд уступила Дарье Касаткиной
Другие виды | 30 апреля 2023, 20:34 7
Смена тренера встряхнула команду, но этого не хватило
Футбол | 01.05.2023, 03:42
Теннис | 01.05.2023, 11:32
Теннис | 01.05.2023, 08:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.04.2023, 07:45 4
30.04.2023, 09:36 2
30.04.2023, 00:06 3
30.04.2023, 16:13 5
30.04.2023, 11:05 8
29.04.2023, 16:07 2
29.04.2023, 21:59 20
30.04.2023, 20:59 3