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  4. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 24 позиции, Рууд вылетел из топ-3
ATP
24 апреля 2023, 09:12 |
354
0

Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 24 позиции, Рууд вылетел из топ-3

Алексей Крутых опустился на три строчки

24 апреля 2023, 09:12 |
354
0
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 24 позиции, Рууд вылетел из топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На прошлой неделе мужчины провели грунтовые турниры в ATP 500 в Барселоне и ATP 250 в Мюнхене и в Баня-Луке.

В Испании титул защитил испанец Карлос Алькарас, он остался второй ракеткой мира. Финалист Стефанос Циципас также сохранил пятую позицию. В Германии второй год подряд лучшим оказался Хольгер Руне, его позиция в рейтинге ATP осталась прежней. В Боснии и Герцеговине титул добыл серб Душан Лайович. Это позволило ему вернуться в топ-40.

В первой десятке состоялось одно изменение – Каспер Рууд уступил третью позицию Даниилу Медведеву.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучший из украинцев Алексей Крутых опустился на три места, вторая наша ракетка Виталий Сачко спрогрессировал на 24 позиции. У остальных изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас поднялся на третье место, Циципас – на пятое. Руне ворвался в топ-8.

Чемпионская гонка ATP

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Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Марченко рейтинг ATP Стефанос Циципас Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Душан Лайович
Источник Sport.ua
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