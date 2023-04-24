Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 24 позиции, Рууд вылетел из топ-3

На прошлой неделе мужчины провели грунтовые турниры в ATP 500 в Барселоне и ATP 250 в Мюнхене и в Баня-Луке.

В Испании титул защитил испанец Карлос Алькарас, он остался второй ракеткой мира. Финалист Стефанос Циципас также сохранил пятую позицию. В Германии второй год подряд лучшим оказался Хольгер Руне, его позиция в рейтинге ATP осталась прежней. В Боснии и Герцеговине титул добыл серб Душан Лайович. Это позволило ему вернуться в топ-40.

В первой десятке состоялось одно изменение – Каспер Рууд уступил третью позицию Даниилу Медведеву.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучший из украинцев Алексей Крутых опустился на три места, вторая наша ракетка Виталий Сачко спрогрессировал на 24 позиции. У остальных изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас поднялся на третье место, Циципас – на пятое. Руне ворвался в топ-8.

Чемпионская гонка ATP