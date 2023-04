Алькарас взял титул на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира АТР 500, который завершился в Барселоне.

В финале 19-летний уроженец Мурсии в двух сетах за 1 час 20 минут обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.

Несмотря на выигрыш трофея, Алькарас в мировом рейтинге в начале новой недели останется на второй позиции.

АТР 500 Барселона. Грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 6:3, 6:4

King Carlos reigns in Spain 👑🇪🇸



The @bcnopenbs title defence is complete! #BCNOpenBS pic.twitter.com/e0cbF8QEdh