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  4. Упустил преимущество. Сачко не сумел выйти в 1/4 финала челленджера в Лионе
ATP
13 ноября 2024, 20:22 |
80
0

Упустил преимущество. Сачко не сумел выйти в 1/4 финала челленджера в Лионе

Украинский теннисист в трех сетах проиграл Грегуару Барреру во 2-м раунде соревнований

13 ноября 2024, 20:22 |
80
0
Упустил преимущество. Сачко не сумел выйти в 1/4 финала челленджера в Лионе
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 413) не сумел выйти в четвертьфинал челленджера в Лионе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинец в трех сетах проиграл Грегуару Барреру (Франция, ATP 170) за 2 часа и 20 минут.

ATP челленджер Лион. Хард в помещении. 1/8 финала

Грегуар Баррер (Франция) – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:1, 6:7 (5:7), 6:4

Это была первая встреча соперников.

В третьей партии украинец побеждал 3:1 с брейком и имел 2 брейк-поинта в пятом гейме на приеме, но не сумел удержать преимущество и в скором времени отдал поединок.

Сачко боролся за свой второй четвертьфинал на челленджерах в 2024 году. Баррер далее сыграет против француза Валентина Ройе (АТР 191).

Виталий в Лионе стартовал из квалификации, где обыграл Жоффри Бланкано и Нильса Вискера. В 1/16 финала основной сетки украинец выиграл у Михаила Кукушкина.

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Грегуар Баррер Виталий Сачко ATP Лион
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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