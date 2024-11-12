Сачко выбил 113-ю ракетку мира и продолжает борьбу на челленджере
Украинец одержал победу над Кукушкиным в двух сетах, взяв реванш за Уимблдон
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 413) успешно вышел во второй круг основной сетки турнира серии ATP Challenger, проходящего во французском Лионе. В первом матче на турнире Сачко обыграл пятого сеяного Михаила Кукушкина (ATP 113) из Казахстана.
В первом матче на турнире Сачко обыграл пятого сеяного Михаила Кукушкина (ATP 113) из Казахстана. Поединок, длившийся 1 час и 13 минут, завершился в пользу Виталия в двух сетах. Это была вторая встреча теннисистов: в первом матче, который прошёл в рамках квалификации на Уимблдоне, победу одержал казахстанец. Таким образом, Виталий сравнял счёт в личных встречах.
ATP Challenger. Лион, Франция. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) [Q] – Михаил Кукушкин (Казахстан) [5] – 6:3, 6:4
Стоит отметить, что Виталий прошёл в основную сетку турнира через квалификацию. В следующем круге его ожидает встреча с французом Грегуаром Баррером (ATP 170).
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