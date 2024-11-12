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ATP
12 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
237
0

Сачко выбил 113-ю ракетку мира и продолжает борьбу на челленджере

Украинец одержал победу над Кукушкиным в двух сетах, взяв реванш за Уимблдон

12 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
237
0
Сачко выбил 113-ю ракетку мира и продолжает борьбу на челленджере
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 413) успешно вышел во второй круг основной сетки турнира серии ATP Challenger, проходящего во французском Лионе. В первом матче на турнире Сачко обыграл пятого сеяного Михаила Кукушкина (ATP 113) из Казахстана.

В первом матче на турнире Сачко обыграл пятого сеяного Михаила Кукушкина (ATP 113) из Казахстана. Поединок, длившийся 1 час и 13 минут, завершился в пользу Виталия в двух сетах. Это была вторая встреча теннисистов: в первом матче, который прошёл в рамках квалификации на Уимблдоне, победу одержал казахстанец. Таким образом, Виталий сравнял счёт в личных встречах.

ATP Challenger. Лион, Франция. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) [Q] – Михаил Кукушкин (Казахстан) [5] – 6:3, 6:4

Стоит отметить, что Виталий прошёл в основную сетку турнира через квалификацию. В следующем круге его ожидает встреча с французом Грегуаром Баррером (ATP 170).

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Виталий Сачко Михаил Кукушкин ATP Лион
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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