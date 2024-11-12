Сачко пробился в основную сетку турнира в Лионе

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 413) успешно преодолел квалификацию на турнире в Лионе. В первом раунде отбора он обыграл француза Жоффри Бланкано (ATP 270). Во втором матче Сачко встретился с нидерландцем Нильсом Вискером (ATP 527) и одержал победу.

Челленджер. Лион, Франция. Квалификация, финал

Виталий Сачко (Украина) – Нильс Вискер (Нідерланди) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

В первом круге основной сетки Виталий сыграет с пятым сеяным Михаилом Кукушкиным (ATP 113) из Казахстана, которому ранее в этом году проиграл в квалификации Уимблдона.

Совсем недавно Сачко также дошёл до финала на парном турнире ITF M25 в Словакии, где уступил в решающем матче.