Сачко пробился в основную сетку турнира в Лионе
Украинский теннисист прошёл квалификацию и готовится к матчу с пятым сеяным
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 413) успешно преодолел квалификацию на турнире в Лионе. В первом раунде отбора он обыграл француза Жоффри Бланкано (ATP 270). Во втором матче Сачко встретился с нидерландцем Нильсом Вискером (ATP 527) и одержал победу.
Челленджер. Лион, Франция. Квалификация, финал
Виталий Сачко (Украина) – Нильс Вискер (Нідерланди) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:4
В первом круге основной сетки Виталий сыграет с пятым сеяным Михаилом Кукушкиным (ATP 113) из Казахстана, которому ранее в этом году проиграл в квалификации Уимблдона.
Совсем недавно Сачко также дошёл до финала на парном турнире ITF M25 в Словакии, где уступил в решающем матче.
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