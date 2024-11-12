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ATP
12 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:31
49
0

Сачко пробился в основную сетку турнира в Лионе

Украинский теннисист прошёл квалификацию и готовится к матчу с пятым сеяным

12 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:31
49
0
Сачко пробился в основную сетку турнира в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 413) успешно преодолел квалификацию на турнире в Лионе. В первом раунде отбора он обыграл француза Жоффри Бланкано (ATP 270). Во втором матче Сачко встретился с нидерландцем Нильсом Вискером (ATP 527) и одержал победу.

Челленджер. Лион, Франция. Квалификация, финал

Виталий Сачко (Украина) – Нильс Вискер (Нідерланди) 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

В первом круге основной сетки Виталий сыграет с пятым сеяным Михаилом Кукушкиным (ATP 113) из Казахстана, которому ранее в этом году проиграл в квалификации Уимблдона.

Совсем недавно Сачко также дошёл до финала на парном турнире ITF M25 в Словакии, где уступил в решающем матче.

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Виталий Сачко Михаил Кукушкин ATP Лион
Альберт Чуфарличев Источник: Большой теннис Украины
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