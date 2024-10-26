Сачко стал призером турнира ITF M25 в Словакии
Виталий вместе с Милошем Каролем уступил в финале парного разряда дуэту Бертолла / Роману
Украинский теннисист Виталий Сачко стал призером парного разряда на турнире ITF M25 в Трнаве (Словакия).
В финале украинец вместе со своим партнером Милошем Каролем (Словакия) в двух сетах проиграл тандему Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) за 1 час и 7 минут.
ITF M25 Трнава. Пары. Грунт. Финал
Виталий Сачко (Украина) / Милош Кароль (Словакия) [3] – Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) [2] – 3:6, 3:6
Что касается одиночного разряда на кортах Трнавы, то в полуфинале Виталий проиграл как раз своему партнеру Милошу Каролю в двух сетах со счетом 6:7 (8:10), 4:6.
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