Сачко стал призером турнира ITF M25 в Словакии

Украинский теннисист Виталий Сачко стал призером парного разряда на турнире ITF M25 в Трнаве (Словакия).

В финале украинец вместе со своим партнером Милошем Каролем (Словакия) в двух сетах проиграл тандему Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) за 1 час и 7 минут.

ITF M25 Трнава. Пары. Грунт. Финал

Виталий Сачко (Украина) / Милош Кароль (Словакия) [3] – Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) [2] – 3:6, 3:6

Что касается одиночного разряда на кортах Трнавы, то в полуфинале Виталий проиграл как раз своему партнеру Милошу Каролю в двух сетах со счетом 6:7 (8:10), 4:6.