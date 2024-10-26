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  4. Сачко стал призером турнира ITF M25 в Словакии
ITF
26 октября 2024, 21:36 | Обновлено 26 октября 2024, 21:55
48
0

Сачко стал призером турнира ITF M25 в Словакии

Виталий вместе с Милошем Каролем уступил в финале парного разряда дуэту Бертолла / Роману

26 октября 2024, 21:36 | Обновлено 26 октября 2024, 21:55
48
0
Сачко стал призером турнира ITF M25 в Словакии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко стал призером парного разряда на турнире ITF M25 в Трнаве (Словакия).

В финале украинец вместе со своим партнером Милошем Каролем (Словакия) в двух сетах проиграл тандему Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) за 1 час и 7 минут.

ITF M25 Трнава. Пары. Грунт. Финал

Виталий Сачко (Украина) / Милош Кароль (Словакия) [3] – Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия) [2] – 3:6, 3:6

Что касается одиночного разряда на кортах Трнавы, то в полуфинале Виталий проиграл как раз своему партнеру Милошу Каролю в двух сетах со счетом 6:7 (8:10), 4:6.

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Виталий Сачко ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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