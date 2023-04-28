Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Баварии. Боруссия Д неожиданно потеряла очки в игре с аутсайдером
Чемпионат Германии
Бохум
28.04.2023 21:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
28 апреля 2023, 23:59 |
203
0

Шанс для Баварии. Боруссия Д неожиданно потеряла очки в игре с аутсайдером

«Черно-желтые» сыграли вничью с «Бохумом» со счетом 1:1

28 апреля 2023, 23:59 |
203
0
Шанс для Баварии. Боруссия Д неожиданно потеряла очки в игре с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 28 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Бохум» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл Антони Лосилься на 5-й минуте встречи и вывел хозяев поля вперед.

Однако уже через 2 минуты форвард «Боруссии Д» Карим Адейеми сравнял счет. Не смотря на тотальный перевес гостей на протяжении всего матча, голов в этом поединке больше не было.

Сейчас «Боруссия Д» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги. У команды 61 очков после 30 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» на 2 пункта меньше, но у мюнхенцев есть 1 игра в запасе.

«Бохум» располагается на 15-й позиции с 28 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 30-й тур

Бохум – Боруссия Д – 1:1

Голы: Лосилья, 5 – Адейеми, 7

По теме:
ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
Представители Реала полетят в Германию на переговоры с Беллингемом
Марко РОЙС: «Перед нами стоит большая цель»
Боруссия Дортмунд Бохум чемпионат Германии по футболу Бундеслига Карим Адейеми
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Футбол | 28 апреля 2023, 11:51 0
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо

Александр Шовковский подменит Мирчу Луческу

Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Бокс | 28 апреля 2023, 10:35 10
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине

Дмитрий Кудряшов доказал, что каждый россиянин рано или поздно показывает свое истинное лицо

Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Футбол | 28.04.2023, 16:58
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Футбол | 28.04.2023, 21:01
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Футбол | 29.04.2023, 00:11
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
27.04.2023, 11:05 32
Футбол
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
27.04.2023, 07:58 12
Футбол
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
27.04.2023, 15:29
Хоккей
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности