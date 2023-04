Шанс для Баварии. Боруссия Д неожиданно потеряла очки в игре с аутсайдером

В пятницу, 28 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Бохум» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл Антони Лосилься на 5-й минуте встречи и вывел хозяев поля вперед.

Однако уже через 2 минуты форвард «Боруссии Д» Карим Адейеми сравнял счет. Не смотря на тотальный перевес гостей на протяжении всего матча, голов в этом поединке больше не было.

Сейчас «Боруссия Д» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги. У команды 61 очков после 30 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» на 2 пункта меньше, но у мюнхенцев есть 1 игра в запасе.

«Бохум» располагается на 15-й позиции с 28 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 30-й тур

Бохум – Боруссия Д – 1:1

Голы: Лосилья, 5 – Адейеми, 7

A BIG point at both ends of the table.



1-1 #BOCBVB #meinVfL pic.twitter.com/ZLwuDvilzW