Шанс для Баварии. Боруссия Д неожиданно потеряла очки в игре с аутсайдером
«Черно-желтые» сыграли вничью с «Бохумом» со счетом 1:1
В пятницу, 28 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Бохум» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет открыл Антони Лосилься на 5-й минуте встречи и вывел хозяев поля вперед.
Однако уже через 2 минуты форвард «Боруссии Д» Карим Адейеми сравнял счет. Не смотря на тотальный перевес гостей на протяжении всего матча, голов в этом поединке больше не было.
Сейчас «Боруссия Д» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги. У команды 61 очков после 30 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» на 2 пункта меньше, но у мюнхенцев есть 1 игра в запасе.
«Бохум» располагается на 15-й позиции с 28 очками.
Чемпионат Германии по футболу. 30-й тур
Бохум – Боруссия Д – 1:1
Голы: Лосилья, 5 – Адейеми, 7
A BIG point at both ends of the table.— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) April 28, 2023
1-1 #BOCBVB #meinVfL pic.twitter.com/ZLwuDvilzW
It ends in a draw ⏹️ pic.twitter.com/DKiV8EFaaq— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 28, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Шовковский подменит Мирчу Луческу
Дмитрий Кудряшов доказал, что каждый россиянин рано или поздно показывает свое истинное лицо