Айнтрахт Ф

23 ноября прошел матч 11-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт Франкфурт» и «Вердер».

Поединок состоялся на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. «Айнтрахт» одержал победу 1:0, что позволило команде набрать 23 очка и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Айнтрахт Франкфурт» – «Вердер» – 1:0

Гол: Гетце, 45

Видеообзор матча: