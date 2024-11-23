23.11.2024 19:30 – FT 1 : 0
Германия23 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:33
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Айнтрахт Франкфурт – Вердер – 1:0. Важная победа перед ЛЕ. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
23 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:33
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23 ноября прошел матч 11-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт Франкфурт» и «Вердер».
Поединок состоялся на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. «Айнтрахт» одержал победу 1:0, что позволило команде набрать 23 очка и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
«Айнтрахт Франкфурт» – «Вердер» – 1:0
Гол: Гетце, 45
Видеообзор матча:
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
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