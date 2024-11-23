23.11.2024 19:30 – FT 1 : 0
Германия23 ноября 2024, 21:25 |
17
0
Единственный гол в матче. Айнтрахт минимально обыграл Вердер
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу франкфуртской команды
23 ноября 2024, 21:25 |
17
0
23 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги «Айнтрахтом» и «Вердером».
Игра прошла на «Дойче Банк Парке» во Франкфурте.
Единственным голом в матче отличился полузащитник хозяев Марио Гетце.
В турнирной таблице «Айнтрахт» занимает второе место с 23 очками.Вердер, имея в своем активе 15 очков, занимает 10-е место.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
Айнтрахт – Вердер – 1:0
Гол: Гетце, 45
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