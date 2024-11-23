23.11.2024 16:30 – FT 5 : 2
Германия23 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:20
77
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Байер – Хайденхайм – 5:2. Хет-трик Шика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
23 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:20
77
0
23 ноября прошел матч 11-го тура Бундеслиги между командами «Байер» и «Хайденхайм».
Поединок состоялся на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Матч завершился победой хозяев с результатом 5:2, несмотря на раннее преимущество гостей.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
«Байер» – «Хайденхайм» – 5:2
Голы: Паласиос 30, Шик 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш 10, Хонсака, 21
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Байер).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Хонсак (Хайденхайм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Хайденхайм).
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