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Чемпионат Германии
Байер
23.11.2024 16:30 – FT 5 : 2
Хайденхайм
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Германия
23 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:20
77
0

Байер – Хайденхайм – 5:2. Хет-трик Шика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

23 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:20
77
0
Байер – Хайденхайм – 5:2. Хет-трик Шика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября прошел матч 11-го тура Бундеслиги между командами «Байер» и «Хайденхайм».

Поединок состоялся на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Матч завершился победой хозяев с результатом 5:2, несмотря на раннее преимущество гостей.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Байер» – «Хайденхайм» – 5:2

Голы: Паласиос 30, Шик 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш 10, Хонсака, 21

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Байер).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Хонсак (Хайденхайм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Хайденхайм).
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Байер Хайденхайм Бундеслига видео голов и обзор Патрик Шик Эсекьель Паласиос Гранит Джака
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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