23 ноября прошел матч 11-го тура Бундеслиги между командами «Байер» и «Хайденхайм».

Поединок состоялся на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Матч завершился победой хозяев с результатом 5:2, несмотря на раннее преимущество гостей.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Байер» – «Хайденхайм» – 5:2

Голы: Паласиос 30, Шик 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш 10, Хонсака, 21

Видеообзор матча: