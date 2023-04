Камбек Свентек. Определены полуфиналистки на турнире WTA 500 в Штутгарте

В пятницу, 21 апреля, состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Каролину Плишкову, проиграв первый сет. В полуфинале соревнований полька сыграет с Онс Жабер, которая выиграла у Беатрис Хаддад Майи.

Полуфиналистки из нижней половины части турнирной сетки точно не порадуют украинских болельщиков. Чемпионка АО 2023 Арина Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

WTA 500 Штутгарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Каролина Плишкова – 4:6, 6:1, 6:2

Онс Жабер [3] – Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 6:0



Нижняя часть сетки

Анастасия Потапова – Каролин Гарсия [4] – 4:6, 6:3, 6:3

Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – 6:4, 4:6, 4:6

WTA 500 Штутгарт. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Онс Жабер [3]

Анастасия Потапова – Арина Соболенко [2]

Semi finals 🤝 @nastiaapotapova. She bounces back after losing the first set and wins in three against Caroline Garcia.#porschetennis #PTGP23 pic.twitter.com/OHOHMFUbhh — Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 21, 2023

Defending champion @iga_swiatek is the last player to secure a place in the semi finals with her victory over Karolina Pliskova.#porschetennis #PTGP23 pic.twitter.com/M16t9HlAZC — Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 21, 2023