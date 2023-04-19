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  4. Кай ХАВЕРЦ: «Это был тяжелый сезон, но мы вернемся»
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 15:25 |
182
2

Кай ХАВЕРЦ: «Это был тяжелый сезон, но мы вернемся»

Форвард «Челси» – о вылете из Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 15:25 |
182
2
Кай ХАВЕРЦ: «Это был тяжелый сезон, но мы вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Форвард «Челси» Кай Хаверц прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от «Реала» (0:4 по сумме двух матчей):

«Трудно передать словами, что я чувствую после вчерашнего вечера. Мы будем учиться на этих трудных моментах. Это был тяжелый сезон, но мы вернемся. Спасибо за поддержку прошлым вечером».

Учитывая положение «Челси» в турнирной таблице АПЛ (11-е место с отставанием в 17 очков от четвертого места), у «Синих» практически нет шансов пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Кай Хаверц Челси Лига чемпионов Челси - Реал
Источник Twitter
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Перець
З такою грою ще можна вилетіти в чемпіоншип
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Владислав Антонов
Без топового центрфорварда діла не буде, а з багатьма вінгерами треба прощатися.
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