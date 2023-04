Кай ХАВЕРЦ: «Это был тяжелый сезон, но мы вернемся»

Форвард «Челси» Кай Хаверц прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от «Реала» (0:4 по сумме двух матчей):

«Трудно передать словами, что я чувствую после вчерашнего вечера. Мы будем учиться на этих трудных моментах. Это был тяжелый сезон, но мы вернемся. Спасибо за поддержку прошлым вечером».

Учитывая положение «Челси» в турнирной таблице АПЛ (11-е место с отставанием в 17 очков от четвертого места), у «Синих» практически нет шансов пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

