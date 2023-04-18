Первый матч между командами закончился со счетом 2:0 в пользу «сливочных». «Челси» нужно было из кожи вылезти, чтобы пройти в полуфинал. Особенно невыполнимой эта задача казалась на фоне ужасных выступлений команды в этом сезоне и в частности – в АПЛ, где последняя победа была уже очень давно.

Фрэнк Лэмпард отправил выгрызать победу с «Реалом» достаточно интересный состав. Тройка центральных защитников, Галлахер с Хаверцем в атаке и Канте тоже ближе к нападению. А в «Реале» все было привычно и четко, только, похоже, сменился игрок, выполняющий роль «затычки» на проблемных позициях – вечного, казалось, Начо в этой роли заменил вышедший на позиции левого защитника Камавинга.

С первых минут «Челси» продемонстрировал, что делает ставку на быстрый гол, который бы им очень помог. Первый эпизод, когда можно было бы забивать, произошел на одиннадцатой минуте, когда Канте замкнул отскок – мимо правой штанги. Напомним, Канте сегодня играл очень высоко.

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Реале» немного на своей позиции терялся Камавинга и необычно много ошибался Модрич. Но ответить удалось – с правого фланга штрафного Родриго попал в штангу, сантиметров не хватило, чтобы сразу же похоронить надежды «Челси».

А дальше наступило время «Реала», которое показало, что не собирается отдавать свое место в полуфинале. Грамотный контроль мяча, быстрые розыгрыши, удары, проходы – до гола не хватало совсем чуть-чуть. Если бы Винисиус бил точнее, Модрич из Бензема попали бы как следует, то и супершанса Кукурельи перед самым перерывом, пожалуй, не было бы. А так все болельщики «Челси» схватились за голову – Джеймс справа выложил мяч Хаверцу, тот с позиции центрфорварда не пробил, но на дальней штанге должен был забивать с нескольких метров Кукурелья. Куртуа же должен был демонстрировать, что не зря Лунин сидит на скамейке запасных - своевременный выход и реакция позволили оставить счет 0:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался с еще одного шанса Канте, но в одной атаке дважды феноменально сыграл Милитао у своих ворот. Что-то там делать пробовал Хаверц, но в конце концов забил «Реал». Кукурелья рванул вперед, пробел на его фланге, куда моментально пошел пас, пытался закрыть Чалоба, но не успел за Родриго. Тот выбежал под углом на ворота и повторилась ситуация в конце тайма, которая была в «Челси» - прострел, центрфорвард (Бензема) не попадает по мячу, подбор на дальней штанге (Винисиус). Но дальше произошло возвращение мяча Родриго и расстрел тем лондонских ворот. Все стало ясно.

Среди прочих замен на поле сразу же появился наш Мудрик. Он старался - обыгрывал нескольких, бил издалека, несколько раз довольно неплохо, правда, и плохих ударов и пасов хватало. Но забил еще раз Родриго – Винисиус вывел Вальверде на ударную позицию, но тот решил катить на пустые для Родриго, очень уверенно оформившего дубль.

Getty Images/Global Images Ukraine

К концу игры успел Мудрик и не забить после выхода один на один (там все равно был офсайд, но осадок остался), и желтую карточку заработать. «Реал» мог оформить разгром, но Винисиус не реализовал еще один выход, а ленивая атака «сливочных» в конце могла закончиться голом, но никто не захотел лишний раз напрячься.

Снова 0:2 - Реал идет за очередным «ушастиком», а Челси будет разгребать свои огромные проблемы. Одной, правда, стало меньше, количество турниров уменьшилось.

Лига чемпионов 2022/2023. 1/4 финала. ответный матч (первый матч - 0:2).

«Челси» - «Реал» - 0:2.

Родриго, 58, 80.

Кукурелья, 34, Джеймс, 50, Мудрик, 90 - Милитао, 22.

«Челси»: Кепа - Чалоба, Силва, Фофана - Джеймс, Канте, Энцо (Стерлинг, 68), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 68) - Галлахер (Феликс, 68), Хаверц (Маунт, 77).

«Реал»: Куртуа - Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба (Рюдигер, 46), Камавинга - Кроос (Себальос, 76), Модрич, Вальверде - Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71), Винисиус.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА