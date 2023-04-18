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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:03
1770
40

Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ

Лондонская команда имела неплохие моменты, но их надо было забивать

18 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:03
1770
40
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч между командами закончился со счетом 2:0 в пользу «сливочных». «Челси» нужно было из кожи вылезти, чтобы пройти в полуфинал. Особенно невыполнимой эта задача казалась на фоне ужасных выступлений команды в этом сезоне и в частности – в АПЛ, где последняя победа была уже очень давно.

Фрэнк Лэмпард отправил выгрызать победу с «Реалом» достаточно интересный состав. Тройка центральных защитников, Галлахер с Хаверцем в атаке и Канте тоже ближе к нападению. А в «Реале» все было привычно и четко, только, похоже, сменился игрок, выполняющий роль «затычки» на проблемных позициях – вечного, казалось, Начо в этой роли заменил вышедший на позиции левого защитника Камавинга.

С первых минут «Челси» продемонстрировал, что делает ставку на быстрый гол, который бы им очень помог. Первый эпизод, когда можно было бы забивать, произошел на одиннадцатой минуте, когда Канте замкнул отскок – мимо правой штанги. Напомним, Канте сегодня играл очень высоко.

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Реале» немного на своей позиции терялся Камавинга и необычно много ошибался Модрич. Но ответить удалось – с правого фланга штрафного Родриго попал в штангу, сантиметров не хватило, чтобы сразу же похоронить надежды «Челси».

А дальше наступило время «Реала», которое показало, что не собирается отдавать свое место в полуфинале. Грамотный контроль мяча, быстрые розыгрыши, удары, проходы – до гола не хватало совсем чуть-чуть. Если бы Винисиус бил точнее, Модрич из Бензема попали бы как следует, то и супершанса Кукурельи перед самым перерывом, пожалуй, не было бы. А так все болельщики «Челси» схватились за голову – Джеймс справа выложил мяч Хаверцу, тот с позиции центрфорварда не пробил, но на дальней штанге должен был забивать с нескольких метров Кукурелья. Куртуа же должен был демонстрировать, что не зря Лунин сидит на скамейке запасных - своевременный выход и реакция позволили оставить счет 0:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался с еще одного шанса Канте, но в одной атаке дважды феноменально сыграл Милитао у своих ворот. Что-то там делать пробовал Хаверц, но в конце концов забил «Реал». Кукурелья рванул вперед, пробел на его фланге, куда моментально пошел пас, пытался закрыть Чалоба, но не успел за Родриго. Тот выбежал под углом на ворота и повторилась ситуация в конце тайма, которая была в «Челси» - прострел, центрфорвард (Бензема) не попадает по мячу, подбор на дальней штанге (Винисиус). Но дальше произошло возвращение мяча Родриго и расстрел тем лондонских ворот. Все стало ясно.

Среди прочих замен на поле сразу же появился наш Мудрик. Он старался - обыгрывал нескольких, бил издалека, несколько раз довольно неплохо, правда, и плохих ударов и пасов хватало. Но забил еще раз Родриго – Винисиус вывел Вальверде на ударную позицию, но тот решил катить на пустые для Родриго, очень уверенно оформившего дубль.

Getty Images/Global Images Ukraine

К концу игры успел Мудрик и не забить после выхода один на один (там все равно был офсайд, но осадок остался), и желтую карточку заработать. «Реал» мог оформить разгром, но Винисиус не реализовал еще один выход, а ленивая атака «сливочных» в конце могла закончиться голом, но никто не захотел лишний раз напрячься.

Снова 0:2 - Реал идет за очередным «ушастиком», а Челси будет разгребать свои огромные проблемы. Одной, правда, стало меньше, количество турниров уменьшилось.

Лига чемпионов 2022/2023. 1/4 финала. ответный матч (первый матч - 0:2).

«Челси» - «Реал» - 0:2.

Родриго, 58, 80.

Кукурелья, 34, Джеймс, 50, Мудрик, 90 - Милитао, 22.

«Челси»: Кепа - Чалоба, Силва, Фофана - Джеймс, Канте, Энцо (Стерлинг, 68), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 68) - Галлахер (Феликс, 68), Хаверц (Маунт, 77).

«Реал»: Куртуа - Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба (Рюдигер, 46), Камавинга - Кроос (Себальос, 76), Модрич, Вальверде - Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71), Винисиус.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 40
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avk2307
Челси справедливости ради в первом тайме неплохо играл. 
А во втором сдулись и замены правда не усилили.
Но все закономерно, Реал идет дальше
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+6
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Play Games
Челсі ніяке.лемпард теж.боулі даун з міліардами.міша лапух малолітній.мажор.розступіться вже всі хай він забіжить з тим м'ячем у ворота
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+4
lizerginnn
Що там Міха Фунтік? не врятував?
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+2
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Springfield
Реал выходит (скорей всего) на очередной английский клуб (МС).  А МЮ уже играет с третьим по счёту испанским клубом.
И это уже начинает надоедать, как постоянно Шахтёр с Реалом, так Челси - Реал 3 сезона подряд.  Вот и суперлига сама процеживается через сито.) 
Реал - Ман Сити.  Куда уже суперей.
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+2
Mr Voevudskiy
Овощи убогие
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+2
Скучаю По Борщу
100 лимонов вышло сыграть как г.но и желтую получить
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+2
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ZlayaSobaka
Як і казав, що Челсі без шансів. Коментувати Мудрика взагалі не хочу, нічого не змінилось, чикати від нього щось нема сенсу, АПЛ - це не його. Реалу далі буде важче, хоча є ще Мілан, який як і багато інших клубів зайшов далеко.
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+1
Михайло Брижак
А,що такого в цьому Енцо Фернандесі за що були заплачені 120 млн?
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+1
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Віталій Яценко
Тактика Челсі була на силовий футбол. Хотіли передавити Реал. Тому і склад був виключно з гравців, які жорстко грають на відбір. І виключенням - Хаверц. І шанси передавити були. Бо тут все на стандарти ставка, на відскоки. Але і так зрозуміло, що Реал - битий і досвідчений клуб. Тому перший тайм витримали, а у другому розкатали. Думаю, що все ж Лемпард вибрав єдину правильну тактику. Хоча я і критикував. Все ж якби вийшло одразу багато атакувальних гравців, то Реал би їх ще в першому таймі розкатав.
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0
bzzzzzz
Ну наверно лучшая игра челси в этом сезоне. Играли очень смело и уверенно в отличии от первого матча. Но нету абсолютно никакой сыгранности, а голы вопще походу там только на тренировках забивать могут. Против такой подготовленной и опытной команды как реал, нужно очень сыгранная команда, где все отработанно.
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0
VK-Sport
ну все стало на свої місця, до Абрамовича Челсі був убогим клубом. Абрамович пішов ну і це Челсі чітко заняло своє місце. Вже будуть без ЛЧ, і бовтатись в серединці таблиці АПЛ.
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0
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Defen23
Было видно что Мудрик старается. Начинает брать пример с Цыганкова, и помагать команде как в защите, так и а атаке. Даже жёлтую получил от желания забить гол престижа
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-5
Троянец
Идут слухи что Челси купит Буяльского,ну скорей всего Ингулец его перехватит 
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-6
Троянец
Ждём нового сезона ЛЧ 
Динамо с сидорчуком и поповым должно дойти минимум до 1/2 
В лиге конференций точно должны 
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-7
Троянец
Миколенко и Запарного в Челси  нужно играли бы уже в 1/2 ЛЧ ,а может бы и в чемпионшип 
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-7
Троянец
Динамо выиграло бы у Реала этого ,недавно Шахтёр играл на одном уровне с галактикос.Динамов в следующем сезоне дойдет минимум до 1/2 ЛЧ .скриньте .
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-12
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