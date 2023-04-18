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18.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 01:03 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:21
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Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Синие» с Мудриком попробуют реабилитироваться за мадридские 0:2

18 апреля 2023, 01:03 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:21
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Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Челси» и «Реал» из Мадрида. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 2:0 победили «галактикос».

Челси

Лондонский «Челси» на пути в четвертьфинал нынешней кампании убрал со своего пути на стадии 1/8 финала «Боруссию» из Дортмунда. В Германии «пенсионеры» проиграли со счетом 0:1, а в ответной игре дома взяли реванш - 2:0.

В плей-офф «Челси» пробился в статусе лучшего клуба квартета Е групповой стадии турнира. Набрав 13 очков в шести поединках, лондонцы оставили в турнирной таблице позади себя «Милан» (10 пунктов), «РБ Зальцбург» (6 очков) и «Динамо» Загреб (4 пункта).

В настоящий момент «Челси», цвета которого, как известно, с января этого года защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, в таблице английской Премьер-лиги занимает 11-е место, имея 39 очков после 31 матча. В пяти последних матчах «синие» обходятся без побед – 2 ничьи, 3 поражения. С учетом фиаско в первой игре 1/4 финала ЛЧ с «Реалом» (0:2) серия «Челси» без выигрышей во всех турнирах насчитывает шесть поединков.

Реал Мадрид

Мадридский «Реал» в 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов отметился двумя победами над «Ливерпулем». В Англии испанский гранд одержал комфортную крупную победу со счетом 5:2, после чего закрепил ее на своем поле минимальным выигрышем – 1:0.

А вот на групповой стадии турнира «Реал» познал одно поражение при одной ничьей. Впрочем, это не помешало ему в компании с «РБ Лейпциг», донецким «Шахтером» и «Селтиком» финишировать на первом месте, имея в активе 13 очков. «Быки» из Лейпциг с 12 пунктами стали вторыми, далее расположились «горняки» Донецка (6 очков) и «кельты» из Глазго (2 балла).

Сейчас «Реал» в турнирной таблице испанского чемпионата довольствуется вторым место с 62-мя очками после 29 встреч. Его отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 пунктов. В четырех последних поединках в Ла Лиге «сливочные» чередуют победы с поражениями. Правда, параллельно с этим они обыграли в первой игре четвертьфинала ЛЧ «Челси» (2:0), а также разбили в столице Каталонии «Барселону» (4:0) в ответном полуфинале Кубка страны и вышли в финал.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева не окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа второй команды и ТМ 2,5 в матче.

Ориентировочные составы:

Челси: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Тьяго Силва, Кукурелья, Канте, Энцо Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Мудрик, Жоау Феликс.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Родриго, Бензема.

18 апреля, вторник

«Челси» – «Реал» Мадрид
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Первая игра – 0:2
ЧЕЛСИ – РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Источник Sport.ua
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