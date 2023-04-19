ЛЭМПАРД: «Мы 60 минут превосходили команду топ-класса и создавали моменты»

И.о. главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче 1/4 финала ЛЧ от «Реала» (0:2):

«Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут. У нас были по-настоящему хорошие моменты, и на таком уровне их необходимо использовать. Чересчур хвалиться работоспособностью, когда проигрываешь на такой стадии, не хочется, ведь на этом все закончилось – что есть, то есть.

Первый пропущенный гол? Это была наша ошибка. Мы сами предоставили им эту возможность. Мы были готовы действовать чуть более агрессивно по ходу матча.

Тот, кто играет за «Челси», должен выкладываться в каждой игре без остатка. Я никому не позволю считать, что этот сезон уже закончен. На протяжении 60 минут мы превосходили команду мирового класса и создавали моменты. Надо держать эту планку. Это послание для всех нас».