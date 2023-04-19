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Лига Чемпионов
Челси
18.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 2
Реал Мадрид Проходит дальше
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Англия
19 апреля 2023, 00:08 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:11
3054
7

Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 00:08 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:11
3054
7
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Челси» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле на 67-й минуте. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в запасе.

По сумме двух встреч счет 4:0 в пользу королевского клуба. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Бавария».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Челси – Реал – 0:2 [первый поединок – 0:2]

Гол: Родриго, 68, 80

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Родриго, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Родриго, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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видео голов и обзор Челси Реал Мадрид Челси - Реал Лига чемпионов Родриго Гоес Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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rozalievka
х=ватит уже писать про этого мудрика... он играть не умеет.. обычный футболист уровня упл...
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+5
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ВИКТОР АНДРУЩИК
Мудрика бігає там де нема боротьби,а дадуть м'яча так ногою дригне як попало і всі 100 млн.Колгосп плаче за талантом, "Звягель" його команда.
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+1
Burevestnik
Челсі зіграло погано, але
Мудрик був найкращім  серед найгірших (як і завжди) 
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+1
Дані Рохас
На рунах написано что Челси начнёт тащить только тогда когда Боули подпишет более крутого вратаря 
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0
Lucky Lucky
Мудрик з Ковачичем дуже файно зіграли, ага
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-1
Дані Рохас
Мудрик - олицетворение Челси в стиле Артхаус
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-1
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