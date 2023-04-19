Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Челси» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле на 67-й минуте. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в запасе.
По сумме двух встреч счет 4:0 в пользу королевского клуба. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Бавария».
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Челси – Реал – 0:2 [первый поединок – 0:2]
Гол: Родриго, 68, 80
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Родриго, 58 мин.
ГОЛ! 0:2 Родриго, 80 мин.
События матча
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