Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Челси» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле на 67-й минуте. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в запасе.

По сумме двух встреч счет 4:0 в пользу королевского клуба. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Бавария».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Челси – Реал – 0:2 [первый поединок – 0:2]

Гол: Родриго, 68, 80

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Родриго, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Родриго, 80 мин.